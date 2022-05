Etter 16 år i NRK har Carina Olset bestemt seg for å søke nye utfordringer. 40-åringen har gjennom mange år på TV-skjermen blitt et kjent ansikt blant det norske folk, først og fremst som programleder for utallige sportssendinger.

Nå forlater Olset journalistikken til fordel for rådgivningsselskapet Corporate Communications AS.

– Det er en tid for alt. Jeg har hatt det kult i NRK og vært utrolig heldig. Jeg har noen av mine beste venner i NRK og er takknemlig for alt jeg har opplevd. Nå trenger jeg noen nye «inputs» og utfordringer. Tiden er inne for å lære noe nytt, sier hun til VG.

Olset starter i sin nye jobb i september. I NRK har hun fått jobbe med det Olset selv beskriver som en «hobby».

– Nå skal jeg holde på med ordentlige ting. Jeg kan jo kommunikasjon og medieverden, men nå skal jeg lære meg nye fagfelt og få nye impulser, sier hun.

Olset avslutter NRK-karrieren med kvinnenes fotball-EM i sommer. Selv om hun er klar på at tiden er inne for å gå videre, tar hun med seg mange gode minner fra tiden på Marienlyst.

– Jeg har fått jobbe med alt fra store fotballmesterskap til Finnmarksløpet. Jeg har gjort veldig mye kult, som Idrettsgallaen i vinter, forteller hun.

Olset er utdannet ved Høgskolen i Bodø, og jobbet i tromsøavisene Nordlys og Bladet Tromsø før hun begynte i NRK.

Corporate Communications AS bistår kunder med kommunikasjons- og medierådgivning, finansiell kommunikasjon, krisehåndtering og samfunns- og myndighetskontakt.

– Carina har ledererfaring, svært god samfunns-, medie- og kanalforståelse, og hun er en mester i å tilpasse budskapet til mottageren. Denne kompetansen er etterspurt blant kundene våre i nærings- og organisasjonslivet. Derfor ansetter vi Carina, sier Kaia Tetlie, managing partner i selskapet i en pressemelding.