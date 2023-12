Saken oppdateres fortløpende!

– Jeg har invitert dere hit for å fortelle dere at jeg legger opp som skihopper. En avgjørelse jeg har tenkt på lenge. Akkurat nå er dette beste for meg, sier Lundby på pressekonferansen.

VG erfarte nyheten tidligere mandag.

– Etter 16 år i toppen er ikke den gleden og driven helt der. Det er derfor jeg har bestemt meg for å legge opp nå, sier Lundby videre samtidig som hun kjemper mot tårene.

– Jeg kommer til å savne å jobbe mot nye mål med støtteapparatet. Takk til folket for støtten og det vi har klart å få til sammen.

Hun sier at det var i februar i år tanken om å legge opp begynte å komme.

– Det er ikke bare en dårlig dag som får en til å legge opp. Man må tåle å kjenne på den følelsen gjennom en karriere. Men jeg har kjent at den dårlige følelsen har kommet oftere og at ting ikke er helt som de skal være, sier Lundby på spørsmål fra VG.

Se hele pressekonferansen her:

I år er første gang de kvinnelige hopperne skal være med i hoppuken, men så langt denne sesongen har Lundby ennå ikke konkurrert i verdenscupen.

I sommer uttalte 29-åringen at sesongens store mål er å vinne verdenscupen sammenlagt, men en trøblete sesonginnledning kan ha satt en stopper for den drømmen.

– Det eneste som har vært viktig for oss er at du har det bra, og jeg føler ikke du har hatt det bra hele tiden det siste året. For min egen del så har jeg opplevd det som en sorgperiode som har vart en god tid som nå har gått over til glede. Jeg gleder meg til å se deg gjøre det du har lyst til, sier landslagstrener Christian Meyer.

– Du er der oppe med Birger Ruud og Bjørn Wirkola. Utøvere som Norge er stolte av og veldig glad i. Du er i rekken der. En av de aller største, fulgte hoppsjef Clas Brede Bråthen opp med.

For en uke siden uttalte hoppsjefen at det var vanskelig å si noe sikkert rundt Lundbys sesong.

Lundy ble historisk i mars 2021 da hun ble tidenes første verdensmester i storbakke for kvinner i Tyskland. Samtidig hadde hun problemer med forbrenningen og la på seg et tosifret antall kilo.

Forrige sesong trente hun ekstreme mengder for å komme tilbake til verdenstoppen, og lykkes med det. Kolbu-hopperen tok VM-sølv i Planica i comeback-sesongen og satte bakkerekord samme sted. I august kunne hun endelig formidle at hun hadde fått orden på kroppen.

Lundby er blant Norges mest meritterte skihoppere og har blant annet tatt et olympisk gull. Det tok hun i normalbakke i Pyeong Chang i 2018. Hun har også en stor samling VM-medaljer – to av de i gull.

I 2020 ble hun kåret til «årets forbilde» på Idrettsgallaen.