– Når vi er på sånne type oppdrag, gjør vi det på vegne av en oppdragsgiver, med visse protokoller vi skal følge. Vi leverte over til UEFA, og så sletter vi alt hos oss, siden TV-bussen går på nye oppdrag, sier salgssjef Terje Røijen-Hammer i produksjonsselskapet NEP til VG.

Videoen er sentral ettersom den ifølge Bodø/Glimt skal bevise Knutsens uskyld i basketaket etter kampen torsdag forrige uke.

Ifølge Knutsen ble han provosert gjennom hele kampen av Romas keepertrener Santos, og konfrontasjonen eskalerte i spillertunellen etter kampen. Santos skal ifølge Glimt ha tatt kvelertak på Knutsen, hvorpå han forsvarte seg med å legge Roma-treneren i bakken.

Alt fanget på kamera, ifølge Bodø/Glimt.

– Vi har hverken publiserings- eller delingsmulighet. Vi leverer det vi har til oppdragsgiver, så får de ta det videre, sier Røijen-Hammer, og sier de også skal produsere torsdagens returkamp.

Glimt har anket Knutsens midlertidige suspensjon, og daglig leder Frode Thomassen spøkte overfor VG mandag at UEFA ikke kan ha sett videoen.

– Vi vil argumentere godt og tungt for at dommen ikke kan bli stående. Vi har en sterk forventning om at når vi får belyst saken og snakket med UEFA, så vil vi få endret kjennelsen. Det forventer vi egentlig, sa Thomassen til VG.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) besluttet mandag kveld at både Knutsen og Santos er midlertidig suspendert i påvente av en endelig avgjørelse. Glimt kaller avgjørelsen «sjokkerende» og anmodet sterkt om at videoen av hendelsen offentliggjøres.

– Vi har sendt alt materiale til UEFA. Prosedyren er at vi tanker ut (sletter) materialet av våre servere når det ferskproduserte er levert. Produksjonsbussen har nye oppdrag dagen etter match. Kontaktpunktet for videoen er presseavdelingen hos UEFA, sier managing director i NEP, Morten Aass, til VG.

VG var i kontakt med UEFA mandag ettermiddag. De ville hverken bekrefte eller avkrefte at de var i besittelse av videoen på grunn av pågående etterforskning, og henviste til pressemeldingen som bekreftet den midlertidige suspensjonen av Knutsen og Santos.

PROVOKATØR? Nuno Santos (venstre) utsatt ifølge Bodø/Glimt deres trenerbenk for systematisk provokasjon og manipulasjon gjennom samfulle nitti minutter på Aspmyra. Hovedtrener José Mourinho til høyre. Foto: Insidefoto / SipaUSA

Politiadvokat i Nordland politidistrikt, Trond Lakselvhaug, sier til VG at de fortsatt ikke har fått tak i videobildene fra spillertunnelen på Aspmyra. Bodø/Glimt har anmeldt Santos, og politiet følger nå opp saken.

– Vi jobber med å få tak i videoen, opp mot både UEFA og produksjonsselskapet (NEP). Vi har lagt inn en anmodning om frivillig utlevering av videomaterialet fra UEFA, men har ikke fått svar ennå. Men vi jobber med det, har troen på at vi skal få tak i den og prøver å få tak i bildene så fort som mulig, sier politiadvokat Trond Lakselvhaug i Nordland politidistrikt til VG.

Glimt leder 2-1 etter den første kampen.