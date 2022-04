BODØ/OSLO (VG) Bodø/Glimt-spillerne skal ha blitt låst inne i garderoben og Romas keepertrener skal ha tatt kvelertak på Glimt-trener Kjetil Knutsen under bråket på Aspmyra torsdag kveld.

Politiet måtte gripe inn etter tumulter i spillertunnellen på Aspmyra etter Bodø/Glimts 2–1-bragd mot Roma torsdag kveld.

Fredag formiddag er det møtevirksomhet i Bodø og klubben ønsker ikke uttale seg om situasjonen før møtene er over. Det er ventet at det vil komme en pressemelding fra klubben om kort tid.

José Mourinho og hans Roma forlot Bodø med fly fredag morgen uten å kommentere saken.

VG får opplyst at dette skal ha skjedd:

Romas keepertrener Nuno Santos skal ha ventet på Kjetil Knutsen. Det oppsto munnhuggeri hvorpå Roma-treneren konfronterte ham fysisk og tok hånden mot halsen på Knutsen, som ble nødt til å forsvare seg selv.

Spillerne ble låst inne i garderoben og fikk ikke gå ut i gangen. Det sto en en person og passet på døren, og etterpå måtte spillerne gå gjennom fysiorommet på stadion da de skulle ut.

Pressen fikk beskjed om at det var Ulrik Saltnes og Hugo Vetlesen som skulle komme til pressekonferanse, men isteden var det Marius Høibråten som dukket opp.

VG har fremlagt opplysningene om at Santos skal ha tatt kvelertak på Kjetil Knutsen til AS Roma. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Roma-kaptein hevder Knutsen gikk til angrep

Italienernes kaptein Lorenzo Pellegrini har anklaget Glimt-trener Kjetil Knutsen for å ha angrepet Romas keepertrener Nuno Gomes.

– Først sa han noe til ham, så gikk han fysisk til angrep, sier Pellegrini til Sky Sport Italia.

Italienske journalister har også fredag hevdet at Kjetil Knutsen skal ha slått Romas keepertrener. Også Dagbladet skriver at Knutsen skal ha slått Santos - og henviser til kilder i klubben Roma.

Krangel underveis i kampen

Allerede på pressekonferansen onsdag uttalte José Mourinho at «de snakker mye» og at «noen av dem liker å snakke».

Inn mot kampen gjentok assistentene til Mourinho dette budskapet. Underveis i kampen var det også konfrontasjoner mellom trenerbenkene, og Knutsen sa på pressekonferansen etter kampen at det kokte over to ganger.

Mikrofonene fanget også opp at Knutsen skal ha svart «fuck off» og Knutsen uttalte på pressekonferansen etter kampen torsdag at det gikk hett for seg på sidelinjen:

– Det er en assistenttrener som oppfører seg rett og slett som en tulling. Han begynner å hakke på meg før kampen, og holder på med det hele kampen. Så lite «fair play» som det går an. Det var en spesiell måte å oppføre seg på som jeg aldri har vært med på før, sa Knutsen.