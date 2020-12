Thingnes Bø med Maskorama-fleip etter bommen

Johannes Thingnes Bø følte seg som en seigmann på ski da han fikk svenskebank. Men han føler seg helt trygg på mer alvorlige farer i Finland.

SER BARE EN FARE: Elgen i Maskorama eneste fare for covid i finske skoger mener Thingnes Bø Foto: NTB Scanpix/NRK

- Så lenge ikke elgen i maskorama kommer med covid inn i løypene tror jeg vi klarer oss, sier Thingnes Bø til VG spøkefullt om smittefaren eller mangelen på den han opplever under verdenscupen i skiskyting.

Han har vært i Finland i to uker nå og håvet inn fire pallplasser, selv om han følte seg som en «laban» i løypene.

Mens de norske langrennsløperne har sagt nei til verdenscuprenn frem til jul, skal Thingnes Bø gå alt når han drar til Østerrike for de to siste helgene før jul.

Han har corona-messig følt seg helt trygg, der flere norske løpere følte seg utrygg på sitt verdenscuparrangement i Ruka sist helg.

– Det har vært kjempebra. Jeg kommer ikke på noe som er dårlig. Det har vært veldig bra, sier Thingnes Bø om smittevernregimet på skiskyting.

I dag gikk der derimot ikke veien.

Johannes Thingnes Bø og Sebastian Samuelsson gikk likt inn på standplass til fjerde skyting, men der sviktet nordmannen. Med to strafferunder forsvant svensken i front og tok sin første verdenscupseier. Thingnes Bø måtte ta til takke med tredjeplass 19,5 sekunder bak vinneren. Franske Fabien Claude tok andreplassen. Sturla Holm Lægreid fulgte opp med 4. plass.

– Det var utrolig bra og fantastisk kult. Det er heftig å komme inn og skyte om seieren sammen med Johannes. Dette kommer jeg til å huske lenge, sier Samuelsson til NRK.

Han bygde også opp forventninger om ny svenskebank i stafetten søndag, men får svar fra Tarjei Bø.

– Jeg liker ikke å få svenskebank, men jeg liker svenske dueller som vi har hatt i sesongstarten. Dette er en perfekt oppbygning til stafetten i morgen. Da skal jeg love at vi skal gi svenskene bank, sier Tarjei Bø til VG via Det Internasjonale Skiskytteforbundet.

Det svingte av den norske-svenske duellen i jaktstarten i finske Kontiolahti. Og det lå en Bø-triumf i luften før håpet forsvant. Thingnes Bø var faktisk skremt av egen prestasjon etter rennet.

– Det føles som jeg ikke er helt til stede mentalt eller fysisk. Det skremmer meg mest, sier Thingnes Bø før han legger til:

– Jeg føler meg som en seigmann på ski. Jeg føler jeg ikke står godt på skiene. Det er ikke noe rytme eller fysikk i det jeg driver med. Jeg taper der jeg pleier å være god, sier Thingnes Bø.

Det var imidlertid storebror Tarjei Bø som først «fikk det» i tetkampen i Finland.Han var i ledelsen ut fra start, men gleden ble kortvarig på grunn av en tabbe. Det utviklet seg til det han kalte det verste scenarioet han kunne startet med, med tre bom på første skyting.

– Da jeg begynte å skyte trodde jeg bommen satt til venstre og skrudde to til høyre og bommet på to skudd til. Så ute i løypene fikk jeg vite at alle bommene lå til høyre, sier Bø, som innrømmer at starten var en hard landing etter torsdagens triumf.

Da den ene broren sviktet fra start banet det imidlertid vei for broren i de krevende forholdene.

For Johannes Thingnes Bø distanserte konkurrentene og hadde opparbeidet seg nesten halvminuttet ledelse halvveis i rennet. Men dramatikken var ikke over.

AVGJORDE: Sebastian Samuelsson vant jaktstarten i Kontiolahti i duell med Johannes Thingnes Bø. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / X01348

Midtveis i den tredje skyteserien kom den første bommen. Og da tok Sebastian Samuelsson opp jakten. Han startet på beskjedne 18. plass, men var på hugget mot den norske skiskytterkongen i løypene.

Og da Samuelsson deretter klarte seg med en strafferunde i den siste skyteduellen forsvant Thingnes Bø med sine to bom.

Tarjei Bø mener broren må se det positive:

– Han bommet litt på siste skyting og gikk en sisterunde som ikke er av hans varemerke. Men vi har gått fire renn og Johannes har vært på pallen i sesongstarten, sier Bø, som mener det er konkurrentene som burde være urolige og brorens prestasjoner.

Men samtidig glir det også godt for svenskene i Finland.

– For en sesongstart. Hanna Öberg leder verdenscupen for damene og de svenske herrene har gått så fort på ski her og nå går Samuelsson inn til sin første seier, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith i det Samuelsson gikk mot mål.