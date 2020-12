Tok tre grep – nå kan Thingnes Bø ta sin 50. seier

Han kom til verdenscupåpningen i Finland som alt annet enn en seierskandidat etter dårlige opplevelser i de to siste testrennene. Tre grep fikk Johannes Thingnes Bø (27) på vinnersporet igjen.

DÅRLIG GENERALPRØVE - GOD PREMIERE: Johannes Thingnes Bø fotografert på sprinten som han vant i Kontiolahti på søndag. Torsdag får han en ny vinnersjanse på samme øvelse. Foto: MARKKU ULANDER/AFP

Med fire bom på fellesstarten og to strafferunder på sprinten i testløpene på Sjusjøen kjente ikke Thingnes Bø seg som noen favoritt da han kom til verdenscupstarten i Kontiolahti.

Så pangåpnet han med 2. plass på normalen og seier på sprinten.

– Jeg ble tvunget til å gjøre endringer på skyte-teknikken etter opplevelsene på Sjusjøen. Nå har jeg forandret litt på liggende skyting med avstand på reim samt plasseringen av albuen. Det ser ut til å sitte bra. Nå må jeg bare bli trygg og god på akkurat det jeg gjør nå. Forhåpentligvis blir det ingen forandringer før til neste år, sier Thingnes Bø.

Han har også forhøyet kolbekappen (på baksiden av kolben) for å få en bedre følelse på standplass.

Mens treffprosenten var beskjedne 80 i «sesongåpningen» på Sjusjøen var den kruttsterke 96,67 på 30 skudd på normalen og sprinten. Thingnes Bø har truffet på 29 av 30 skudd i Finland.

– Det er kanskje like greit at jeg ikke traff på alt under åpningen. Da hadde jeg sikkert klønet litt denne helgen, sier 27-åringen om verdenscupåpningen sist helg. Der vant han sprinten med hele 44 sekunder:

Selv om han leder verdenscupen har ikke alt gått på skinner. Thingnes Bø hadde flere skudd på begge distansene som var kant inn.

– Sånn sett har jeg ikke ryddet problemene av veien, men jeg bygger litt og litt selvsikkerhet hver eneste dag. Så får man stole på egne prestasjoner.

Jakter sin 50. seier

Apropos prestasjoner. Torsdag går verdens beste skiskytter de siste årene for sin 50. seier i verdenscupen. 24 av disse har kommet på favorittdistansen.

– Sprinten er den distansen som passer meg best. Det har litt med hvordan jeg slo i gjennom. Da var jeg ikke en god skytter, men med bare to skytinger var det likevel mulig å vinne. De siste årene har jeg blitt bedre på standplass og da er jeg oftere i posisjon til å vinne på grunn av langrennsfarten som holder i 10 kilometer, sier Johannes Thingnes Bø. Hans første verdenscupseier kom nettopp på sprinten i desember 2013.

– Jeg er veldig glad for at det er flest sprinter på verdenscupprogrammet, sier 27-åringen og ler. Så skal det sies at Thingnes Bø har en brukbar seiersstatistikk også på jaktstart og fellesstart - for å si det mildt ...

Slik er skiskytterprogrammet i Finland denne uken:

3. desember:

Kl. 13.30: sprint, herrer,

kl. 16.30 sprint, kvinner

5. desember:

kl. 13.20: jaktstart, menn

kl. 15.15: stafett, kvinner

6. desember:

kl. 12.45: stafett, menn

kl. 15.15: jaktstart, kvinner