Samtidig melder AP-journalisten Jenna Fryer på X at «Christian Horner-bevis» har blitt sendt til de andre teamsjefene, Formel 1-ledelsen og hundrevis av Formel 1-journalister torsdag ettermiddag.

Red Bull-konsernet konkluderte onsdag med at Christian Horner ikke har gjort noe galt og kan fortsette som Red Bulls teamsjef i Formel 1.

Det har de siste ukene vært en uavhengig granskning etter at en kvinnelig Red Bull-ansatt varslet om at Horner hadde oppført seg upassende mot henne.

Nå ber to andre teamsjefer, Mercedes 'Toto Wolff og McLarens Zak Brown både Formel 1-ornganisasjonen og FIA (det internasjonale bilsportforbundet) om å gjennomgå Red Bulls granskning, melder blant andre Sky Sports.

Christian Horner (t.v.) i Red Bull-garasjen torsdag. Foto: Rula Rouhana / Reuters / NTB

Christian Horner har hele tiden benektet anklagene mot ham.

– Min personlige mening er at vi egentlig ikke kan se bak kulissene. Til syvende og sist er det en kvinne i en organisasjon som har snakket med HR og sagt at det er et problem. Det ble undersøkt, og i går mottok sporten en melding om at «alt er i orden», sier Totto Wolff på en pressekonferanse torsdag.

– Vi har sett på det, og jeg tror at med våre ambisjoner om å være en global sport, så trengs det mer åpenhet om så ømtålige temaer, og jeg lurer på hva sporten mener om dette.

OVERRASKER? Lewis Hamilton var raskest på trening nummer to torsdag ettermiddag. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

– Dette handler om hva vi som sport trenger å vurdere i denne situasjonen og hva som er galt. Som en sport har vi ikke råd til å la ting være uklare og ugjennomsiktige når det gjelder kritiske emner som dette, fordi dette vil ta oss på senga. Fordi vi lever i en supertransparent verden, vil ting til slutt skje, og jeg mener at vi har plikt, eller organisasjonen har plikt til å si, «vi har sett på det, og det er greit», og så kan vi gå videre.

Også McLaren Zak Brown er kritisk. Han mener at rykter og spekulasjoner kommer til å fortsette etter Red Bulls granskning:

– Jeg mener at alle i Formel 1 er ambassadører for sporten både på og utenfor banen, som du ser i andre idretter, og derfor mener jeg at de må sørge for at ting har vært fullstendig gjennomsiktige.

– Jeg tror det er nødvendig at de som driver denne sporten kan sette to streker under det svaret som Red Bull har gitt. Inntil da vil det fortsatt være en del spekulasjoner, og jeg tror ikke det er sunt for sporten.

Det slo på alle måter gnister av George Russell torsdag ettermiddag. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Max Verstappen ble bare nummer seks på torsdagens andre trening i Bahrain. Mercedes-førerne Lewis Hamilton og George Russell toppet listen.

– Men det kan se helt annerledes ut på kvalifiseringen fredag, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen på direkten.

Verstappen var nesten halvsekundet bak Hamilton.

– Gikk han av gassen? Er det en slu plan? spør Gulbrandsen.

Bak de to Mercedes-førerne kom Fernando Alonso i Aston Martin på 3. plass og Carlos Sainz i Ferrari på 4. plass.