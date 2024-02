Det bekrefter teamet selv onsdag ettermiddag, melder Autosport.

Han er ifølge meldingen fra Red Bull renvasket for å ha gjort noe galt.

Den 50 år gamle teamsjefen var anklaget av en kvinnelig kollega for upassende oppførsel mot henne.

– Den uavhengige etterforskningen av anklagene mot Mr Horner er fullført, og Red Bull kan bekrefte at klagen er avvist. Klageren har ankemulighet, heter det i meldingen fra Red Bulls morselskap i Østerrike.

Granskningen ble gjennomført av en uavhengig advokat, og Horner skal ha blitt avhørt i åtte timer den 9. februar. Rapporten skal ifølge Sky Sports være på over 100 sider.

Horner har avvist anklagene og hevdet sin uskyld i saken hele veien.

Christian Horner og Max Verstappen skal torsdag ha sin første trening i årets Formel 1-sesong. Foto: Darko Bandic / AP / NTB

Rapporten er konfidensiell. Ifølge Red Bull i Østerrike er granskningen gjennomført på en «rettferdig, streng og upartisk» måte.

Det heter videre at «Red Bull vil fortsette å strebe etter å møte de høyeste standardene på arbeidsplassen».

Lewis Hamilton uttalte seg onsdag for første gang om Horner-granskningen:

– Jeg tror det er et veldig viktig øyeblikk for sporten, og vi må sørge for å være tro mot verdiene våre.

– Det blir veldig interessant å se hvordan dette blir håndtert, og effekten det kan ha på sporten vår, sier Mercedes-føreren ifølge Sky Sports. Uttalelsene kom før den endelige bekreftelsen kom.

Horner har ledet Red Bull helt siden oppstarten i 2005. De har tatt syv VM-titler for førere og seks gull for konstruktører i løpet av de 19 årene.

Forrige uke startet sesongoppkjøringen og testingen av årets Formel 1-biler. Der var Horner tilstede sammen med Red Bull-teamet, selv om han var under etterforskning.

Årets sesong starter torsdag 29. februar med den første treningen i Bahrain før løpet lørdag 2. mars.