Derfor er Norge VM-favoritter

ANALYSE: Sander Sagosen startet VM med å fyre av tunge salver mot VM-arrangørens håndtering av pandemien. Han vil være like dominerende i åpningskampen mot Frankrike torsdag. Norge fremstår som VM-favoritt.

Publisert: Nå nettopp

HOVEDPERSON: Sander Sagosen går i front for Christian Berges Norge. Etter to VM-sølv fremstår Norge som favoritt foran mesterskapet i Egypt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sagosen er hovedgrunnen til coronamesterskapet Egypt kan ende i en norsk kjempesuksess. Stefan Kretzschmar i tyske Sky Sport er en av flere internasjonale eksperter som tror på håndballguttas første gull.

Trønderen viste i Champions League-finalen 29. desember hvilken glitrende verdi han har – helt avgjørende for Kiels seier over Barcelona. Han vant sammen med Harald Reinkind sin første internasjonale tittel. Et viktig gjennombrudd for hele det norske laget. Selvtillit smitter og ferske vinner-erfaring er gull å ha med seg i bagasjen til kaoset i Egypt.

Dit drar ikke Sagosens tyske lagkamerater Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler og Steffen Weinhold. Kiel-trioen er tre av ganske mange stjerner som mangler i Kairo. Frankrike kommer uten Nikola Karabatic og Elohim Prandi. Verdens beste landslag over de siste 15 årene ligner foreløpig en skute uten kaptein under den nye treneren Guillaume Gille. Ett av fire mulig poeng i EM-kvalik mot ikke VM-klare Serbia er deres inngang til mesterskapet.

Norge har aldri vært klarere favoritt mot Frankrike.

Men det er ikke motstandernes mangler som har løftet Norge opp som VM-favoritter. Det er landslagets egen utvikling siden Christian Berge tok over i 2014.

Den har gått fra ikke kvalifisert i VM 2015 og OL 2016 til:

EM 2016: 4. plass.

VM 2017: Sølv.

EM 2018: 7. plass.

VM 2019: Sølv.

EM 2020: Bronse.

Antagelig har aldri noe tredjeplassert lag spilt bedre enn Norge gjorde i fjor. De vant syv EM-kamper og spilte den åttende uavgjort. Den siste endte i tap etter ekstraomganger for Kroatia. Angrepsspillet brøt sammen mot en taktisk sterk motstander. Årsakene til sammenbruddet i Stockholm har blitt analysert fra alle vinkler av Christian Berge. Landslagssjefen har helt sikkert tatt lærdom av semifinale-skuffelsen.

Fakta Norges vei til finalen Gruppespill: Frankrike 14.1, Sveits 16.1, Østerrike 18.1 (alle kamper kl. 21.30). Hovedrunde: Kamper 20.1, 22.1 og 24.1 mot de tre beste i gruppen bestående av Portugal, Algerie, Island og Marokko. Kvartfinale: 27. januar. Semifinale: 29. januar. VM-finale: 31. januar.

Han har stadig tatt dette mannskapet til et høyere nivå. Detalj på detalj har kommet på plass. På banen. Utenfor arenaen. Og i spillernes hoder. Det er et svært erfarent mannskap Norge stiller med i Kairo.

De 10 spillerne Berge kommer til å bruke mest har en snittalder tett oppunder 30 år og har i gjennomsnitt spilt 120 landskamper.

Naturligvis kunne Norge stått enda sterkere med forsvarsspillet til Magnus Gullerud og angrepskraften til Magnus Abelvik Rød på plass. Men manglene kan kompenseres med detaljer i spill, taktikk og disponeringer. Berge og Børge Lund jobber garantert med saken.

Selvsagt er ikke VM-gullet delt ut på forhånd. Det er fortsatt slik at Norge ikke har slått regjerende europamester Spania siden 1997. Og regjerende verdensmester Danmark går inn i mesterskapet med den potensielt beste målvakten – Niklas Landin.

Torbjørn Bergerud har ikke vist samme nivå som Kiel-keeperen gjennom sin siste høst i Flensburg. Men Norge har med Steinar Ege som keeperansvarlig hatt evnen til å få målvaktene opp på et godt nok nivå. På sitt beste har Bergerud flere ganger vært helt avgjørende.

Likevel: Norge vinner neppe VM alene på suksessformelen målvakt-forsvar-kontringer. Det må mer til. Sist lørdag gikk det unna da Sagosen, Reinkind, Christian O’Sullivan, Bjarte Myrhol, Magnus Jøndal og Kristian Bjørnsen for alvor fikk opp angrepstempoet. Det ga 21 mål på en omgang mot Danmark.

Så vil VM vise om Sander Sagosen tåler trykket som VM-favorittens midtpunkt. Uansett hvordan vi vrir og vrenger på det: Gullsjansen kommer aller mest an på spiller nummer 5. Sagosen har fysikk, hode og erfaring til å være den avgjørende brikken.

Hvis ikke covid-19 setter en stopper for alt sammen.