Bredeli får ikke dra til VM: – Veldig kjipt

KAIRO (VG) Harald Bredeli (60) holdes hjemme fra VM i Egypt av TV 2 på grunn av coronaviruset. Det syns den profilerte håndballkjenneren er dumt – men han forstår avgjørelsen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

HOLDES HJEMME: TV 2 lar ikke Harald Bredeli reise til VM i Egypt. Foto: NTB

– VM for kvinner i 2001 er en av de forrige gangene jeg ikke var med. Da hadde kona termin på nummer tre. Jeg tror nesten vi må tilbake dit, når vi snakker om EM og VM jeg ikke har vært med på, forteller Bredeli på telefon til VG.

Siden 1995 har 60-åringen reist verden rundt og kommentert håndballmesterskap med entusiasme for det norske folk. Når Norges herrelandslag VM-åpner mot Frankrike torsdag kveld, er Bredeli hjemmeværende. NENT-eide TV3 har rettighetene – men han ønsket å være til stede som TV 2-reporter denne gang.

Risikoen for at veteranen skulle bli smittet av coronaviruset gjorde imidlertid at TV 2-ledelsen besluttet at den folkekjære profilen må holde seg i Oslo.

– Jeg syns det er veldig kjipt å være hjemme. Det må jeg bare si. Men jeg er såpass gammel at jeg har jo vært med på en del før, så det er ikke «Haralds undergang» dette her. Det går an å leve et fullverdig liv likevel. Men dette kan bli det første gullet for de norske herrene, så jeg skulle veldig gjerne ha vært der.

USA og Tsjekkia har hatt store smitteutbrudd før avreise til Egypt og derfor trukket seg fra mesterskapet. Også Brasil, Kapp Verde og Sverige har fått påvist tilfeller av covid-19 i troppene sine. Håpet nå er at ingen vil ta viruset med seg inn i «VM-boblen». Norge spiller første kamp mot Frankrike torsdag klokken 20.30. USA skulle egentlig vært i samme gruppe, men skal nå bli erstattet av Sveits.

Respekt for TV 2-sjefene

Norges trolig mest kjente håndballkommentator forteller at det ble sett på muligheten for at han og fotograf Torbjørn Pedersen kunne være TV 2s team under mesterskapet i Egypt.

For i motsetning til EM for kvinner i desember, har pressefolk her i Egypt gått inn i en «boble» sammen med spillere og andre som er med i mesterskapet. Da det nye konseptet ble kjent, ble det gjort en ny vurdering på om det var trygt for Bredeli og Pedersen å reise.

– Det var veldig mye frem og tilbake, men til slutt ble det tatt en beslutning på at vi ikke skulle dra. Jeg har full forståelse for at en arbeidsgiver er skeptisk til Egypt nå i en pandemi, uansett hvordan sikkerhetsopplegget er. Jeg er veldig glad for at jeg har en arbeidsgiver som holder igjen, fremfor å dytte oss av gårde. Det står veldig respekt av det, sier Bredeli.

– Viruset skåner ingen

Nyhetsleder Espen Solbakken deler bakgrunnen for beslutningen.

– Harald meldte seg som vanlig klar til å dekke mesterskapet, men Egypt føles veldig mye lenger hjemmefra enn situasjonen var med kvinnemesterskapet på Jylland før jul. Selv om rapportene i forkant tyder på at arrangørene tar smittevern på alvor, så har man ingen garantier med dette viruset. Det skåner ingen og alle som ikke har hatt corona er per definisjon i faresonen, sier Solbakken til VG, og fortsetter:

– Jeg tror ikke jeg fornærmer Harald når jeg sier at fødselsattesten hans også telte med i vurderingen denne gang. Han syntes det var kjedelig å bli holdt tilbake, men noen ganger må man være den kjipe som sier nei.

TV 2 har i stedet erstattet 60 år gamle Bredeli med 30 år gamle Eirik Nesset Hjelvik.

– Ikke bare er det viktig for oss å komme tett på utøverne, men tilstedeværelsen vår med reporter Eirik Hjelvik sikrer oss muligheten til å dokumentere hvordan smittevern og corona-restriksjoner blir håndtert. Det er krevende tider både for idretten og media, for den saks skyld, men litt ironisk hjelper det oss at vi har en dyktig sportsjournalist som har fått påvist covid-19 tidligere og dermed er utstyrt med antistoffene Bredeli og de fleste andre av oss mangler, sier Solbakken.

Hjelvik er kjent med omtalen av hans påviste coronatest i fjor høst. Også VGs reporter har hatt viruset. Det var med i VGs vurdering av tilstedeværelsen, forklarer sportssjef Eirik Borud.

– VG skal være hele folkets primære nyhetsdestinasjon. Da må vi også, der det er mulig, være til stede på de største og viktigste sportshendelsene. Her gikk vi flere runder på risikoen ved å sende reportere til mesterskapet i Egypt, og vi har tatt flere forholdsregler for å redusere risikoen for smitte under oppholdet. I tillegg hadde vi en reporter i staben som har gått igjennom sykdomsforløp med Covid-19-smitte, og derfor skal ha antistoffer i kroppen. Vi så på dette som den løsningen som innebar minst risiko, sier Borud.

TIL EGYPT: Eirik Nesset Hjelvik reiste tirsdag til Egypt via tyske Frankfurt. Foto: Joachim Baardsen, VG