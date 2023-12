Haaland har en stressreaksjon i foten, og superspissen har gått glipp av de siste kampene til Manchester City. Han spiller heller ikke semifinalen i klubb-VM mot Urawa Red Diamonds.

Rett før kampstart meldte flere britiske medier, deriblant Manchester Evening News, at stjernetrioen Erling Braut Haaland, Kevin De Bruyne og Jeremy Doku er blitt tatt ut av troppen til klubb-VM.

Dermed spiller han heller ikke en eventuell finale fredag.

Se semifinalen akkurat nå på VG+ Sport:

Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte skaden til Haaland i VGs studiosending før kamp. De har ikke snakket sammen etter at skadeproblemene til jærbuen ble kjent.

– Det er en stresskade, som de gjør alt de kan for å unngå at blir en større skade. Det er veldig mange kamper igjen av sesongen, sa Solbakken på sendingen.

1 / 2 BETENKT: Erling Braut Haaland avbildet på benken under Manchester Citys kamp mot Urawa Red Diamonds.



Landslagssjefen la til at dersom en stresskade blir til noe mer, så er man fort «oppe i måneder».

– Det tas ingen sjanser. Det er sikkert en grunn til at han er der nede. Det er vel at han skal få den rette behandlingen og litt varme. Foreløpig er skaden under kontroll og i bedring. Men det er å vente de ekstra dagene slik at det ikke kommer en ytterligere stressreaksjon.

Oscar Bobb startet kampen på benken. Dermed er Urawa Red Diamonds Marius Høibråten, mest kjent fra sin tid i Bodø/Glimt, det eneste norske bidraget fra start i Jeddah.

Høibråten var uheldig og scoret et selvmål like før pause. Manchester Citys Mateo Kovacic og Bernardo Silva har økt ledelsen til 3–0.

I finalen venter Fluminense fra Brasil som slo Al Ahly fra Egypt 2–0.