Fantasy-miljøet på Twitter har nemlig plukket opp at det som skal være flere personer tett på Erling Braut Haaland tok ham ut av sine Fantasy-lag før helgens kamp mot Luton – en kamp Haaland stod over på grunn av skade.

Det sirkulerte rykter mange timer i forkant av kampen om at Haaland ikke var med i troppen.

Men lenge før kampstart søndag, var det flere i det som skal være Haaland-familien som gjorde noen interessante bytter på «Fantasy Premier League».

Fristen for å gjøre endringer på laget før en runde er halvannen time før første kamp i runden. Forrige helg var det Crystal Palace – Liverpool som startet klokken 13.30 den 9. desember.

Fristen for å levere laget i spillet var med andre ord klokken 12.00. Når rundene sparkes i gang kan brukerne se hva slags endringer som rivaler har gjort.

Da kunne en blant annet se at profilen som bærer pappa Alfie Haaland sitt navn hadde satt sin sønn ut av laget.

«Alfie Haaland» sitt lag byttet ut sønnen 8. desember.

Det som skal være storebror Astor Haaland sitt lag byttet Erling Braut Haaland ut 9. desember, en halvtime før byttefristen.

En profil ved navn Anita Haaland - kona til Alfie Haaland - ga kapteinsbindet til en annen spiller for første gang denne sesongen. Der traff hun spiker med 34 poeng på Son Heung-min.

Dette var altså tilgjengelig informasjon fra klokken 13 lørdag.

– Styrer ikke den, skriver pappa Alfie Haaland i en kort kommentar til VG.

– Hvem er det som styrer brukeren?

Det har ikke lyktes VG å få svar på oppfølgingsspørsmålet.

Fantasy Premier League Vis mer ↓ Fantasy Premier League er et virtuelt spill. En bruker velger en tropp på 15 spillere, som spiller til daglig i engelsk Premier League. Managerne velger de spillerne de har mest troen på i Premier League. Man får poeng dersom forsvarsspillere holder nullen (ikke slipper inn mål) og poeng dersom spillere får målgivende/mål. Derfor er naturligvis en spiller som Erling Braut Haaland et veldig godt valg. En manager får også minuspoeng dersom noen av sine utvalgte får gult/rødt kort, scorer selvmål eller bommer på straffe.

Manchester City spilte kamp 25 timer etter at byttene først ble synlige.

Dermed kunne meget (og litt i overkant?) observante Fantasy-brukere få med seg at Haaland ble vraket på laget til familiemedlemmer og kompiser.

VG har også sett at profiler som bærer navnet til venner nær jærbuen tok Haaland ut av laget før forrige runde. Det tidligste byttet har blitt observert 7. desember, dagen etter Citys tap mot Aston Villa.

Skaden ble ikke allmenn kjent før søndag, 10. desember. Samme dag vant Manchester City 2–1 mot Luton uten Haaland i troppen.

– Ikke et brudd, men en stressreaksjon på beinet, har Manchester City-manager Pep Guardiola sagt om skaden.

Manchester Evening News skriver tirsdag at Haaland ikke var på trening. Onsdag spiller laget en betydningsløs kamp mot Røde Stjerne, ettersom de lyseblå allerede er vinner av sin gruppe i Champions League.

Guardiola sa søndag at de ser an skaden «dag for dag».

Dermed er det kanskje en mulighet for at Haaland spiller semifinalen i klubb-VM, som sendes på VG+ Sport. Turneringen begynner tirsdag kveld, som du kan se her.