Det ble NM-sølv på Klæbo. 49,6 sekunder bak Augdal. Og for en avslutning Klæbo hadde, men Augdal hadde en formidabel dag.

– En sinnssyk dag. Jeg må takke for gode ski. Det var umulig å gå sakte, sier Augdal til NRK etter at seieren var et faktum og la til:

– Det er lenge siden jeg og Klæbo har vært på juniorlag sammen, siden har jeg ikke sett ham. Det er kult at de stiller og at man kan vinne mot sånne som ham.

1 / 2



Klæbo hadde en trå start på løpet, men våknet virkelig til liv på slutten av løpet.

– Det var tungt, ja. Det var fryktelig tungt. Det er et helvete å gå der ute. Det er ikke noe artig. Jeg koste meg ingenting, sier Klæbo til VG.

Forholdene på Lillehammer var fryktelige tunge og Klæbo satte tidligere på lørdagen og så Therese Johaug ta et suverent NM-gull på tremila. Han skjønte da hva han hadde i vente.

– Jeg skjønte det kom til å bli et hardt løp når hun vinner med tre minutter. Her gjelder det å blåse høy O2. Det var nok ikke det lureste å se på det skirennet før start, for da fikk jeg enda mindre lyst til å gå, sier Klæbo og ler.

Klæbo er åpen om at han neppe hadde deltatt i sesongens siste renn hadde det ikke vært for at han forbereder seg til femmila i VM i Trondheim i 2025.

– For min del er eneste grunn til at jeg stiller i dag at det er femmil i Trondheim i 2025. Rennet i dag er et bra renn å ta med seg.

En annen som synes forholdene var seige var verdenscupvinner Harald Østberg Amundsen (25). Han kom hele syv minutter og 49 sekunder bak Augdal i mål.

– Ut fra følelsen hadde jeg trodd det skulle vært mer. Det er rett og slett blytungt. Det er kanskje det verste føret jeg har gått på noen gang. Jeg var nesten småstiv på oppvarmingen, sier Østberg Amundsen til VG og legger til:

– Jeg syntes jævlig synd på meg selv underveis, men så klarer jeg å ta igjen folk også. Så da synes jeg bare enda mer synd på de. Jeg er rett og slett sinnssykt imponert over at folk fullfører på det føret her. Det er helt ekstremt.

PETTER MYHR NM-bronse

En som markerte seg i den ekstremt utfordrende femmila var Petter Myhr (24). Han ble dagens store overraskelse på 3. plass. Han hadde en 6. plass som bestenotering i NM før lørdagens femmil, men i sitt 14. NM-løp var han virkelig med og yppet seg. Han gikk i mål til ledelse, og var tre minutter og 19 sekunder foran Martin Nevland i mål.

– En helt surrealistisk dag for meg. Jeg hadde ingen planer om å ta medalje i dag. Helt rått, sier Myhr til VG.

Tidligere verdenscupløper Daniel Stock gikk sitt siste skirenn – og ble hedret på spesielt vis: