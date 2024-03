Det skilte nemlig enormt mye mellom Johaug og resten av konkurrentene lørdag.

Magni Smedås tok sølvet, mens Astrid Øyre Slind – en av Norges beste distanseløpere denne sesongen – tok bronse. Slind var imidlertid hele tre minutter bak Johaug.

– Hun var i en klasse for seg. Jeg tror resten av feltet lurer på hva vi holder på med. Hva er vitsen med å satse når hun er så mye bedre, spør Slind.

– Jeg føler på det. Jeg legger ned en så stor jobb for å være en god skiløper, så blir man bare knust.

Helene Marie Fossesholm sendte et stikk i retning NRK-ekspert Martin Johnsrud Sundby etter rennet. Se hvorfor her:

Slind tror riktignok Johaugs forutsetninger før lørdagens tremil i NM var bra.

At treningen hennes har gått greit, hun påpeker at Johaug fra før av har god kapasitet, og derfor var Slind forberedt på at hennes argeste rival til gullet kom til å gå fort.

Johaug og Astrid Øyre Slind (t.h.). Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Men er det slik at det er tungt å motivere seg for å gå tradisjonell langrenn neste sesong?

– Ja, akkurat nå er det litt sånn. Det kan jo snu det. Jeg gleder meg til å få ferie. Kanskje nullstille litt. Jeg er gira på å trene, bli god og prøve å matche det, men det føles håpløst nå.

Da VG spør om hun likevel blir irritert for at Johaug vant med såpass stor margin, svarer Slind slik:

– Når du blir knust fra start er det et helvete. Det er det ikke tvil om.

For Johaug ble rennet en eneste stor opptur. Det er to år siden hun la opp og bare ti måneder siden hun ble mamma.

– Det er et stykke ned, men jeg hadde gode ski og god form. Jeg er overrasket, jeg har visst at kapasiteten var bra, men den er ikke der den en gang var, sier Johaug til VG.

Det stoppet henne ikke. Johaug pangåpnet og bare økte underveis.

– Det er nesten så man ikke tror klokkene går riktig. Johaug med en maktdemonstrasjon, ropte Jann Post da det var gått 20 av 30 kilometer.

Ekspertkollega Fredrik Aukland fulgte opp:

– Dette er ellevilt. Det er et skremmeskudd til hele ski-verden, sa han.

1 / 3 PALLEN: Therese Johaug vant NM-tremila foran Magni Smedås og Astrid Øyre Slind (t.h.).





I mål ble differansene bare større i det som var Johaugs første ordentlige skirenn i kamp mot Norgeseliten på nesten to år.

Nå er det store spørsmålet om det blir et comeback. Det er ennå ikke bestemt og enn så lenge har Johaug vært tydelig på at en avgjørelse kommer senere.

– Men ga det mersmak?

– Det var artig å gå skirenn. Det er et steg på veien. Som jeg har sagt før. Nå er en ting det sportslige. Det fikk jeg gode bekreftelser på nå. Så er det magefølelsen min som skal være 120 prosent rett. Det skal føles rett på hjemmebane også. Og det bunner jo i dårlig samvittighet som kan snike seg inn, sier Johaug.

1 / 3 I MÅL: Heidi Weng





Heidi Weng ble nummer fire, slått med tre minutter og 34 sekunder av Johaug.

– Det er ganske langt bak, men jeg er ikke overrasket. Jeg vet ikke hva jeg skal si mer enn det, sier Weng til VG.

– Litt flaut å bli slått?

– Nei, ikke så flaut. Det har vært litt opp og ned for meg i det siste, svarer Weng.

Helene Marie Fossesholm avsluttet sesongen på en fin måte med sin sjetteplass, selv om det var over fire minutter bak Johaug.

– Jeg hadde regna med at hun skulle knuse meg. Ja, hun har ikke trent mye ski - men grunnformen hennes og hun er et unikum, sier Fossesholm til VG.