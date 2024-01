Han startet med å si at hoppsporten har en medieoppmerksomhet som de færreste idretter er forunt.

– Internasjonalt står sporten vår sterkere enn noen gang, sier Clas Brede Bråthen.

Men etter noen sekunder med hausing av idretten han er så glad i, begynte han med kritikken mot sine egne.

– Mens sporten vår styrkes internasjonalt, kan det se ut som vi i lille Norge ikke klarer å henge med i den idretten vi ifølge Thor Gotaas fant opp sjøl, sier Bråthen.

– Jeg er stolt over å ha vært med å bygge en kultur hvor vi ikke bare gjennom enkeltindivider har brakt heder og ære. Jeg er imidlertid redd for at den tida nå er forbi, sier han og legger til:

– Den økonomiske modellen som Norges Skiforbund tviholder på, innebærer ikke bare at utøverne våre blir frastjålet de verdiene de skaper, men de frarøves også mulighetene til å holde tritt i en knallhard internasjonal konkurranse.

Kommunikassjonsjef i skiforbundet Espen Graff skriver i en SMS til VG at forbundet vil svare på uttalelsene til Bråthen senere fredag.

20: Etter tjue år i jobben gir Clas Brede Bråthen stafettpinnen videre. Foto: Gisle Oddstad / VG

Bråthen sier at han har gjort det klinkende klart for Norges Skiforbund. Et tema han også var innom i intervjuet med VG.

– Jeg har forsøkt alt jeg kan. Fra møter og skriv til samtaler og konfrontasjonen med den samme ledelsen. Men faktum gjenstår. Jeg opplever å ha talt for døve ører. Jeg har ikke flere verktøy å bruke.

– Det får meg til å tenke at kanskje er det blitt slik etter 20 år at det er jeg som står i veien for at Norges Skiforbund skal gi hoppsporten de sårt tiltrengte ressursene den fortjener og trenger. Jeg er dessverre redd for at sentrale personer i Norges Skiforbund vil oppleve det som et personlig nederlag å tilføre oss en større andel av de pengene vi faktisk bringer inn, så lenge det er jeg som er leder for norsk hoppsport.

Det er grunnen til at han gir seg.

– Nok er nok, sier Bråthen.