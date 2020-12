Bjarte Myrhol med i VM-troppen: – Det vil styrke laget

Bjarte Myrhol (38) er med i troppen til Norges herrelandslag i håndball til tross for skadeproblemer i høst. VM spilles i Egypt fra 14. januar.

VM-KLAR: Bjarte Myrhol er tilbake i den norske VM-troppen. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi vet hva vi har i Bjarte både på og utenfor banen. Det vil styrke laget om vi klarer å få ham på banen, sier landslagssjef Christian Berge som har hatt tett kontakt med strekspilleren den siste tiden.

Landslagskapteinen har hatt et tøft år. Han mistet EM på hjemmebane i januar på grunn av magetrøbbel, var syk med antatt corona på våren og måtte i september opereres for en skulderskade. Bjarte Myrhol er i full trening og håper å gjøre comeback på banen for Skjern i den danske ligaen kommende helg.

Fakta Troppen til VM i Egypt 2021 Målvakter (skal reduseres til tre innen 2. januar): 1 Robin P. Haug, Skjern Håndbold 12 Kristian Sæverås, FC DKfk Leipzig Handball 16 Espen Christensen, IFK Kristianstad 30 Torbjørn Bergerud, SG Flensburg-Handewitt Kantspillere: 17 Magnus Jøndal, SG Flensburg-Handewitt 19 Kristian Bjørnsen, HSG Wetzlar 44 Kevin Maagerø Gulliksen, GWD Minden 71 Alexander C. Blonz, Elverum Håndball Bakspillere: 5 Sander Sagosen, THW Kiel 7 Sander A. Øverjordet, Mors-Thy Håndbold 15 Kent Robin Tønnesen, Telekom Vezprem 18 William Aar, Århus Håndbold 23 Gøran Johannessen, SG Flensburg-Handewitt 24 Christian O’ Sullivan, SC Magdeburg 26 Simen Holand Pettersen, Elverum Håndball 27 Harald Reinkind, THW Kiel 77 Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt

Linjespillere: 8 Bjarte Myrhol, Skjern Håndbold 9 Henrik Jakobsen, Fenix Toulouse Handball 11 Petter Øverby, HC Erlangen 32 Thomas Solstad, Elverum Håndball

Bjarte Myrhol sa i forrige uke til VG at han har brukt VM som motivasjon gjennom hele høsten i opptreningen. Da landslaget var samlet i begynnelsen av november i forbindelse med EM-kvalifiseringen mot Italia, var veteranen med selv om han var uaktuell for kampen.

Nylig ryggopererte Magnus Gullerud mangler som ventet i VM-troppen som skal følge opp to meget sterke VM-prestasjoner. Både i 2019 og 2017 endte Norge opp med sølv etter tap for henholdsvis Danmark og Frankrike i VM-finalen.

Petter Øverby, Henrik Jakobsen og debutant Thomas Solstad er foruten Myrhol tatt ut som strekspillere i en tropp som må reduseres til 16 spillere før VM-åpningen 14. januar.

– Vi drar til Egypt for å vinne hver håndballkamp vi stiller opp i, og vinner vi mange nok, så blir det jo ganske bra til slutt! sier Berge, som stiller med en stor tropp, sier Christian Berge. Landslagssjefen har tatt ut hele 22 spillere.

– Det handler om at det er lang reisevei, og det har vært stor belastning på enkelte spillere. Derfor tar vi med flere enn tidligere, sier Berge i pressemeldingen.

Den store troppen inneholder tre mesterskapsdebutanter. Myrhols Skjern-kollega, keeper Robin Haug, og de to Elverums-spillerne Simen Holand Pettersen og Thomas Solstad.

VM spilles fra 14. til 31. januar i Kairo. Norge starter mot Frankrike 14. januar og fortsetter mot USA 16. januar før gruppespillet avsluttes med Østerrike 18. januar.

I hovedrunden blir tre av disse motstandere : Portugal, Island, Algerie og Marokko.

De to beste i hovedrunden går til kvartfinalen i et VM som for første gang inneholder 32 nasjoner.

Mesterskapet skal etter planen spilles under omfattende coronatiltak. Ikke ulikt den «røde boblen» de norske håndballjentene nå befinner seg i under EM i Danmark.

– Det har fungert veldig bra under EM i Danmark for Håndballjentene, med et grundig testregime og en streng boble. Det vil bli liknende organisering i Egypt, sier Christian Berge.

Før VM skal Norge etter planen møte Hviterussland i EM-kvalifisering i starten av januar.

– Der er det fortsatt en del uklarheter som vi regner med kommer på plass i løpet av kort tid. Vi er i dialog med EHF (Det europeiske håndballforbundet) og øvrige deltakende nasjoner i kvalifiseringen, med mål om å finne den beste løsningen innenfor de gjeldende retningslinjer, sier generalsekretær Erik Langerud.

