TAP: Birgitte Karlsen Hagen og Tertnes fikk det tøft mot medaljefavoritten i Haukelandshallen. Tor Høvik

Fana imponerte, mens Tertnes tapte for andre gang på tre dager

Tertnes kollapset etter pause.

Tertnes – Storhamar 28 − 30

Fana – Byåasen 22–20

Haukelandshallen: Onsdag fikk Tertnes besøk av serieleder Storhamar i Haukelandshallen.

Der gikk hjemmelaget på sitt andre tap på tre dager.

– Vi roter det vekk. Dette er en kamp vi fint kunne vunnet, sier Birgitte Karlsen Hagen, som er fornøyd med det Tertnes leverer i perioder.

– Tidvis spiller vi veldig bra, men så har vi perioder hvor vi ikke er klok nok og roter for mye, sier hun.

Raknet etter pause

Etter ti jevne åpningsminutter, tok Storhamar-trener Karl Magnus Johansson time out på stillingen 6–5.

Ti minutter seinere, hadde Tertnes økt sin ledelse med enda ett mål, etter flere solide redninger fra Josefine Gundersen Lien i Tertnes-målet.

SEKS MÅL: Linn Gossé scoret seks ganger mot Storhamar. Tor Høvik

I minuttene før pause, utnyttet gjestene slurv i Tertnes-forsvaret, og lagene gikk til pause på stillingen 16–15.

Fakta Tertnes – Storhamar 28–30 (16–15) 6. runde Eliteserien håndball Haukelandshallen Dommere: Sondre Liltved og Jørgen Jørstad Utvisninger: 2 x 2 min Tertnes. 2 x 2 min Storhamar Toppscorere Tertnes: Linn Gossé (6) Tertnes: Josefine Lien, Brigitte Hagen, Thea Stankiewicz 1, Henrikke Kjølholdt 1, Benedicte Nesdal 1, Thea Adelheid Skarstein-Storeng, Linn Gossé 6, Madeleine Hilby 2, Karoline Fantoft, Tina Abdula 7, Eva Moen 3, Hermine Auberg 5, Eli Skogstrand, Katarina Berens 2, Rikke Øyerhamn

Etter hvilen, som for øvrig var fem minutter kortere enn vanlig, fordi Storhammar hadde et fly å rekke, tok østlendingene raskt over ledelsen i kampen.

Tertnes tok time out åtte minutter ut i omgangen. Da ledet Storhamar med tre mål.

Hjemmelaget klarte aldri å ta tilbake initiativet i kampen, som til slutt endte 28–30.

– Jeg føler vi har god kontroll inn til pause. Det vi gjør når vi er i undertall er for dårlig. Vi roter vekk seieren i dag, sier Birgitte Karlsen Hagen.

Comeback

Hun er tilbake i Tertnes, etter at hun i 2017 forlot klubben til fordel for profftilværelse i Danmark og Silkeborg-Voel.

Nesten to år etter at hun røk korsbåndet i Danmark, er hun igjen tilbake i den blå drakten. I år har hun vært på banen i samtlige av lagets kamper.

– Det har gått litt opp og ned, men jeg føler det har begynt å komme seg de siste kampene, sier Karlsen Hagen, og legger til:

– Det begynner å likne på noe, men jeg har fortsatt mer inne.

GOD MOTSTANDER: – Storhamar er et godt lag. Vi er fornøyd med mye av det vi gjør, men vi har fortsatt mye å jobbe med, sier Tore Johannessen, som særlig er fornøyd med det angrepsspillet laget hans utviste i store perioder. Bård Bøe

– Fremgang

Tertnes-trener Tore Johannessen er ikke fornøyd med to strake tap.

– Tapet mot Byåsen i helgen var svakt. I dag får vi bare akseptere at Storhamar er et lite hakk bedre enn oss, sier han.

Treneren mener det var to gode lag som møttes i Haukelandshallen onsdag kveld.

– Vi spiller oss frem til mange gode sjanser. Det er en klar fremgang fra sist, sier Johannessen.

Fana imponerte

En kort bybanetur unna, fikk Fana besøk Byåsen, som de på imponerende vis sendte ut av cupen for en uke siden.

Fana åpnet sterkt, og ledet 11–9 til pause.

Etter en svært jevn andreomgang, hvor lagene fulgte hverandre tett, trakk bergenserne det lengste strået, og vant til slutt 22–20.

Fana klarte dermed å gjenskape suksessen fra forrige ukes cupbombe.

IMPONERTE: Fana tok en sterk seier hjemme mot Byåsen onsdag kveld. Ørjan Deisz

Fakta Fana – Byåsen 22–20 (11–9) 6. runde Eliteserien håndball Fana Arena Dommere: Steinar Martinsen og Slim Ben Tekaya Utvisninger: 1 x2 min. – Fana. 1 x2 min. – Byåsen Toppscorer Fana: Christine Karlsen Alver (7) Fana: Synna Lien, Christine Karlsen Alver 7, Susanne Berven 1, Aurora Hatle, Maren Gabrielsen 1,

Juliane Moberg Løvik 2, Celine Solstad 3, Sofie Ege Grønlund, Andrea Solstad, Cathrine Schjøtt, Marit Bøyum, Silje Marie Heleen Selstad, Sofie Norum 3, Oda Mastad 2

Onsdag om en uke møter Fana Storhamar borte, mens Tertnes reiser til Fredrikstad.

