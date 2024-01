Løpene i Davos går på 1550 meters høyde over havet, som gjør at det blir tynnere luft og vanskeligere for mange å anstrenge seg.

I forkant av Tour de Ski har en del løpere forberedt seg i høyden for å være akklimatisert, mens andre har ladet opp i lavlandet.

Hele den norske troppen – uavhengig om løperne har forberedt seg i høyde eller ei før touren – bor på luksushotellet Alpengold noen minutters gange unna stadion hvor det er sprint onsdag og 20 km jaktstart (med starttider ut fra sprintresultatene) torsdag.

Sverige velger en annen strategi. Kun de løperne som har vært i høyden før Tour de Ski bor i Davos. Resten av troppen bor 40 minutter nedenfor i Schiers, som bare er rundt 600 meter over havet.

Slik er svenskene fordelt: Vis mer ↓ Disse bor i høyden i Davos: Moa Ilar, Jonna Sundling, Johanna Hagström, Emma Ribom, Leo Johansson, Gustaf Berglund, Truls Gisselman, Emil Danielsson og Johan Häggström. Disse bor i lavlandet i Schier: Linn Svahn, Maja Dahlqvist, Sofia Henriksson, Lisa Ingesson, Frida Karlsson, Calle Halfvarsson, William Poromaa, Jens Burman og Edvin Anger

– Jeg synes det er veldig godt å bo nær stadion, slippe å styre med bil og greier. Man sparer seg for mye. Jeg er glad vi bor her, sier Astrid Øyre Slind, som har ladet opp i høyden.

Svenskene delte seg litt på samme måte i forbindelse med løpene i Toblach, cirka 1300 meter over havet. Da bodde løperne med forberedelser i lavlandet like ved stadion, mens de som hadde vært i høyden bodde i Anterselva, cirka 1600 meter over havet.

– Det er vel et gjennomtenkt valg og litt med tanke på at løpene i Val di Fiemme er i lavlandet, slik at de ikke vil bli akklimatisere seg for mye til høyden, sier Slind.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke så mye erfaring med det. Men jeg er glad for at jeg har ladet opp i høyden i julen. Jeg har gått i Davos og kommet fra lavlandet før, det er tøft, sier Tour-leder Harald Østberg Amundsen.

Stillingen i Tour de Ski: Vis mer ↓ Tour de Ski (3 av 7 etapper): Herrer: 1) Amundsen 1.17,52, 2) Valnes 32 sekunder bak 3) Poromaa 1.04, 3 minutter bak) Nyenget 1.04, 3) Jenssen 1.04, 6) Moch 1.05, 7) Klee 1.06, 8) Lapalus 1.06, 9) Pellegrino 1.08, 10) Schumacher 1.09. Kvinner: 1) Diggins 1.26,42, 2) Carl +47 sekunder bak, 3) Svahn +48) Sundling +48, 5) Øyre Slind +50, 6) Weng +52, 7) Niskanen +53, 7) Karlsson +53, 9) Ribom +56, 10) Pärmäkoski 1.18 minutt bak

Både Slind og Amundsen tror på store tidssprekker i Davos.

– Jeg tror det kan bli mer utslag enn vanlig i Davos – når løpere er slitne etter flere løp på rad og høydesmeller kan komme i tillegg. Dagsform vil også ha mye å si. Det vil slå mer ut i høyden, sier Slind.

– Det er beinhard løype. Vi er på høyde og folk har hatt ulike oppladninger. Jeg tror det kan bli store avstander på jaktstarten.

Programmet Tour de Ski Vis mer ↓ 3. januar: Davos, Sveits 13:30: Sprint prolog fri, kvinner og menn 16:00: Sprint finaler fri, kvinner og menn 4. januar: Davos, Sveits 10:45: 20km jaktstart klassisk, kvinner 13:00: 20km jaktstart klassisk, menn 6. januar: Val di Fiemme, Italia 11:30: 15km fellesstart klassisk, kvinner 15:25: 15km fellesstart klassisk, menn 7. januar: «Monsterbakken opp», Italia 11:30: 10km fellesstart fri, kvinner 15:25: 10km fellesstart fri, menn Viaplay sender rennene. Du kan også følge dem på VGLive.

Frida Karlsson, som var i lavlandet i julen, er trygg på sitt valg om å bo lavt og kjøre opp til Davos for å konkurrere.

– Jeg synes synd på dem som ikke har ladet opp i høyden før touren og skal bo høyt. Da må de konkurrere på dag tre i høyden – det er den tyngste dagen i høyden å trene eller konkurrere, sier Karlsson og legger til:

– Det er veldig tydelig når man er på høydeleir at dag tre-fire på høyde ikke er de beste dagene. Og da skal man også hente seg inn igjen på høyden ... Da er det heller verdt å ta kjøreturen på 40 minutter opp

– Synes du det er rart at alle de norske bor i høyden – uavhengig av forberedelsene deres?

– Jeg ville ikke gjort det, svarer Karlsson.

Hun tror også et etappene i Davos vil påvirke Tour de Ski-sammendraget i stor grad. Særlig onsdagens sprint på egne vegne.

– Det kommer nok til å avgjøre ganske mye av touren, man skal ikke tenke så, men man tenker jo litt sånn likevel.

Calle Halfvarsson, som har vært åpen om at han ikke trives i høyden, mener valget skyldes at det er lettere å slappe av i normal luft.

– Det handler mye om restitusjonen. Jeg mener det er bedre å hente seg inn her nede, sier Halfvarsson.

– Vi tror det er bedre å bo lavt når vi ikke har forberedt oss på høyden. Vi vil heller være minst mulig på høyden da, sier William Poromaa.