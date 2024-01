– Jeg synes det er synd at reglene ofte endres hos FIS når det oppstår spesielle situasjoner. Dette var et slikt tilfelle, sier Italias sprintess Federico Pellegrino til Fondo Italia.

Chanavat gikk til topps på sprinten lørdag. Mens nyttårsaften ble han nummer 89 på 10 kilometer klassisk, over fire minutter etter Perttu Hyvärinens vinnertid på 23.09 minutter.

Toppen i Tour de Ski: Vis mer ↓ Tour de Ski (3 av 7 etapper): 1) Amundsen 1.17,52, 2) Valnes 0.32 minutter bak, 3) Poromaa 1.04, 3) Nyenget 1.04, 3) Jenssen 1.04, 6) Moch 1.05, 7) Klee 1.06, 8) Lapalus 1.06, 9) Pellegrino 1.08, 10) Schumacher 1.09.

Det internasjonale snøbrett- og skiforbundet (FIS) har en regel som tilsier at de som er mer enn 15 prosent bak vinneren i løpstid på etappen, ikke får fortsette touren.

Men FIS ga 13 løpere, inkludert Chanavat, lov til å fortsette touren likevel. Den franske sprintspesialisten ble nummer 78 på jaktstarten 1. nyttårsdag og er 9.49,1 minutt bak leder Harald Østberg Amundsen i sammendraget.

– Jeg er alltid slik at jeg elsker regler, fordi som borger og idrettsutøver føler jeg meg komfortabel i en situasjon der regler må respekteres. Hvis det ikke gjør det, får det konsekvenser, sier en Pellegrino.

ITALIAS SPRINTKONGE: Federico Pellegrino. Foto: KIMMO BRANDT / EPA / NTB

Også Italia-trener Markus Cramer klør seg i hodet.

– La meg være tydelig, jeg respekterer Chanavat og han er en stor idrettsutøver, men han kom i mål utenfor tidsgrensen. Reglene er der, og de er like for alle. Vi må bare følge dem, sier Cramer til Fondo Italia.

– Vi har mistet en rekke utøvere før touren og dessuten noen etter touren begynte. Så vi kjente at vi ville gi de utøverne som er her muligheten til å få konkurrere, sier Michal Lamplot, rennleder for langrenn i Det internasjonale snøbrett- og skiforbundet, til Expressen.

Tour de Ski-programmet: Vis mer ↓ 3. januar: Davos, Sveits 13:30: Sprint prolog fri, kvinner og menn 16:00: Sprint finaler fri, kvinner og menn 4. januar: Davos, Sveits 10:45: 20km jaktstart klassisk, kvinner 13:00: 20km jaktstart klassisk, menn 6. januar: Val di Fiemme, Italia 11:30: 15km fellesstart klassisk, kvinner 15:25: 15km fellesstart klassisk, menn 7. januar: «Monsterbakken opp», Italia 11:30: 10km fellesstart fri, kvinner 15:25: 10km fellesstart fri, menn Viaplay sender rennene. Du kan også følge dem på VGLive.

Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Tiril Udnes Weng, Richard Jouve og Iivo Niskanen mistet alle Tour de Ski med sykdom.

Lotta Udnes Weng, Didrik Tønseth, Andrew Musgrave, James Clugnet og Max Novak har brutt touren etter problemer med sykdom

Erik Valnes og Pål Golberg støtter at Chanavat og 12 andre løpere muligheten til å delta videre.

– Det er greit. Det har vært såpass mange og store forfall før touren, at det hadde vært kjedelig for produktet og for oss om de skulle begynne å kaste ut folk så tidlig, sier Valnes.

– Jeg kjøper begrunnelsen. Det har vært mye forfall inn i touren. Vi trenger ikke gjøre produktet dårligere enn det er. Det var to av de beste sprinterne som ville røket i går ... Vi har sett Tour de France gjøre unntak fra regelverket, sier Golberg.

– Hadde det ikke vært fint å bli kvitt Chanavat?

– Vi kan ikke være så arrogante, kan vi det?