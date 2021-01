Fjordkraft-ligaen stoppes umiddelbart

Eliteserien i ishockey er rammet av et stort smitteutbrudd. Nå avbrytes spillet inntil videre.

STOPPES: Patrick Thoresen, hans Storhamar og resten av ligaen tar pause. Foto: Fredrik Hagen / NTB

– Situasjonen er alvorlig. Det viktigste for oss alle, er å ivareta menneskene. Vi ser også at det har kommet smitte ut fra spillergrupper til personer i støtteapparatene. Vi må ta det på det største alvor, og ivareta dem og de som er smittet, sier hockeypresident Tage Pettersen til VG.

Rettighetshaver TV 2 omtalte nyheten først. Pettersen opplyser at det nå er over 50 personer bekreftet smittet totalt.

– Vi har berammet et møte klokken halv ni i morgen tidlig. Da skal vi legge en plan for hvordan dette skal håndteres. Vi setter Fjordkraft-ligaen på pause. Den kampen som skulle vært spilt i morgen, avlyses. Det skyldes spredningen vi ser i klubbene. Situasjonen er uoversiktlig. Sarpsborg kommune har også fått smitte på sine ansatte i hallen, noe som har gjort at de har stengt sin ishall for all aktivitet. Det eneste rette nå er å ta dette ansvaret, og si stopp, sier presidenten.

– Er det smitte i Lillehammer og Vålerenga som skulle spilt lørdag?

– Det er så vidt jeg vet ikke det, men et av lagene må trolig i karantene etter å ha vært i kontakt med et annet lag med bekreftet smitte. Jeg har ikke detaljene i kveld, men vi har valgt å si stopp nå.

I møte

– Hva vil dere foreta dere fremover?

– Vi vil rådføre oss med klubbene og helsemiljøene før vi konkluderer med det. Når vi først gjør dette, er det fordi vi ønsker at klubbene skal komme på bena igjen. Så det må være en pause som er lang nok til at det skal bli resultatet.

– Er det noen som er alvorlig syke?

– Det har jeg ikke en oversikt over, men antallet jeg har sett er over 50. Så det er et betydelig antall mennesker.

Thoresen bekymret

Fredag ventet Patrick Thoresen og hans lagkamerater hos serieleder Storhamar på prøvesvarene fra testene de avla dagen før. Storhamar er satt i 10 dager karantene fra sist mandag. Årsaken er at det ble påvist smitte hos to spillere i Sarpsborg-klubben Sparta etter seriekampen Storhamar-Sparta 2. januar (7–2).

I Fredrikstad-klubben har 18 spillere testet positivt for coronaviruset.

Torsdag ble det kjent at Manglerud Star, der Patrick Thoresens bror Steffen spiller, foreløpig hadde fått påvist smitte hos seks spillere. Regjerende norgesmester Frisk Asker har fredag meldt om to smittetilfeller. Et par timer etter VGs intervju med Thoresen meldte Storhamar at seks av deres prøvesvar er positive. Thoresen forteller at hans er negativ.

– Det er nesten helt utrolig at vi ikke har fått det før. Vi må ha hatt en type flaks, sier Thoresen med tanke på at en rekke andre større og betydelig mer ressurssterke ligaer i Europa i stor grad har vært og er nede for corona-telling.