Patrick Thoresen om corona-kjøret: – Frykter «brekt rygg»

Patrick Thoresen (37) frykter at toppseriespillerne må starte NM-sluttspillet om kongepokalen med brukket rygg hvis covid-19-eksplosjonen i norsk ishockey pålegger dem å spille tre-fire seriekamper i to måneder.

KARANTENETRENING: Patrick Thoresen må holde seg i form hjemme i coronakarantenen. Storhamar-kapteinen har eget styrkerom tilknyttet huset sitt. Spillerne som ikke har det, har fått hjemkjørt manualer og lignende av klubbens støtteapparat. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Tre til fire kamper i uka vil ikke være holdbart. Vi må huske at flertallet av spillerne i ligaen har en jobb eller studier de må skjøtte ved siden av ishockeyjobben. Med en slik belastning, risikerer vi at mange vil være helt utkjørt fysisk og må starte sluttspillet med «brekt rygg», sier Fjordkraft-ligaens største profil til VG.

Storhamar-kapteinen tilføyer at han håper ishockeyforbundet og klubbene kommer frem til en god plan for hvordan seriespillet skal avvikles etter de store utbruddene av covid-19-smitte blant flere av ligaens 10 lag. Hittil har totalt 49 personer fått påvist smitte.

Fakta 45 seriekamper Fjordkraft-ligaen i ishockey skal i henhold til opprinnelig plan avvikles med 45 kamper for hvert av seriens 10 lag. Seriestarten for sesongen 2020/21 ble utsatt et par uker – til 3. oktober – på grunn av coronoaviruset. Så langt står lagene med ulikt antall spilte kamper. Narvik har med 27 spilt flest, mens serieleder Storhamar – som nå er i karantene – har spilt 24. Grüner og Sparta har spilt færrest, henholdsvis 20 og 19, som følge av smittetilfeller og karantene i egen klubb og hos motstandere. Norges Ishockeyforbund har bestemt at seriespillet kan regnes som fullført etter det som for hvert av lagene vil tilsvare to serierunder. Foreløpig står målet om å spille 45 kamper, det vil si fem runder, fast. Det har vært oppe til diskusjon å kutte antall kamper i NM-sluttspillet for å gi plass til alle planlagte seriekampene. Det er allerede bestemt av det såkalte landslagsoppholdet i februar skal benyttes til å avvikle kamper i Fjordkraft-ligaen.

– Den bør være til fordel for alle lag, slik at de har en skikkelig mulighet til å forberede seg til sluttspillet. Fordi det er det som er det lille ekstra for oss. For egen del, må jeg si at jeg som 37-åring rett og slett ikke vil orke å spille fire kamper i uken, forklarer eliteseriens beste målpoengjeger (24 kamper: 10 mål/29 målgivende pasninger).

Patrick Thoresen understreker at han ikke kjenner de økonomiske betingelsene knyttet til kompensasjonsordninger og TV-avtaler i forbindelse med forbundets og lagenes vurderinger rundt eventuelle kampendringer.

Fredag ventet han og hans lagkamerater hos det serieledende Hamar-laget på prøvesvarene fra testene de avla dagen før. Storhamar-laget er satt i 10 dager karantene fra sist mandag. Årsaken er at det ble påvist smitte hos to spillere i Sarpsborg-klubben Sparta etter seriekampen Storhamar-Sparta 2. januar (7–2).

– Vi får se nå. Det kan hende vi blir rammet. Men jeg håper ikke det blir like hardt som tilfellet er i Stjernen, sier Patrick Thoresen.

I Fredrikstad-klubben har 18 spillere testet positivt for coronaviruset. Torsdag ble det kjent at Manglerud Star, der Patrick Thoresens bror Steffen spiller, foreløpig har fått påvist smitte hos seks spillere. Regjerende norgesmester Frisk Asker har fredag meldt om to smittetilfeller. Et par timer etter VGs intervju med Patrick Thoresen, meldte Storhamar at seks av deres prøvesvar er positive. Thoresen forteller at hans er negativ.

– Det er nesten helt utrolig at vi ikke har fått det før. Vi må ha hatt en type flaks, sier Patrick Thoresen med tanke på at en rekke andre større og betydelig mer ressurssterke ligaer i Europa i stor grad har vært og er nede for corona-telling.

Før serien startet 3. oktober, advarte han i et intervju med VG om at det ville skje.

Storhamar hadde smittetilfeller da Norges Ishockeyforbund i fjor besluttet å droppe sluttspillet som følge av coronavirusets innmarsj. Patrick Thoresen mistenker at han da selv var smittet før det virkelig slo ned, selv om han ikke avla en test som eventuelt kunne bekrefte det.

– Jeg lå i fosterstilling i tre dager og har aldri vært så syk, sier han.

– Hvorfor sprer smitten seg så eksplosivt når den først kommer inn i et ishockeylag?

– Vi er tett på hverandre for å diskutere spille hver dag, i garderoben og på isen. Det kan du ikke gjøre ved å holde to meter avstand. Når det bare skal litt spytt til, er det ikke merkelig at det smitter fort, svarer Patrick Thoresen.