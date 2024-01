Kommunikasjon er sentralt for å skape gode og effektive team, og påvirker hvordan spillere og trenere evner å samarbeide for å oppnå lagets målsettinger. Kommunikasjon i elitelag er ofte knyttet til oppgaveorienterte eller sosial-orienterte beskjeder.

Kommunikasjon Vis mer ↓ Det finnes ulike måter å definere og forstå kommunikasjon. Watzlawick et al. (1967) definerer det på følgende måte: Kommunikasjon er det som påvirker atferd, underforstått at all atferd er kommunikasjon, og all kommunikasjon påvirker atferd. Med denne forståelsen av kommunikasjon vil den verbale kommunikasjon mellom teammedlemmer, den nonverbale kommunikasjonen (kroppsspråk, avstand, ansiktsuttrykk), og konteksten kommunikasjonen foregår i til sammen utgjøre det som er kommunikasjon. Kommunikasjon i elitelag vil derfor være en «evigvarende» prosess av verbale og nonverbale beskjeder utvekslet mellom teammedlemmer i trening og kamp. Disse prosessene vil direkte og indirekte påvirke hvordan man evner å løse ulike arbeidsoppgaver, hvordan man tolker situasjoner, og bidrar til å påvirke og regulere emosjoner i spillerne og mellom spillerne.

I eliteidrett er jakten etter prestasjoner det viktigste, fordi gode prestasjoner over tid medfører gode resultater. Gode prestasjoner krever systematisk og langsiktig arbeid, og det vil være de små og viktige endringene man gjør i det daglige som over tid vil gi resultater.

I kampsituasjon vil høyt presterende lag være avhengig av å implisitt koordinere aksjonene sine på en hensiktsmessig måte under vanskelige arbeidsbetingelser, som inkluderer minimalt med tid, lite rom, og mangel på mulighet for å kommunisere neste aksjon verbalt til medspillere. Som en konsekvens av dette vil en felles forståelse for oppgavene som skal løses, samhandling, og utnyttelsen av styrkene i laget være avgjørende.

Det er tidligere i Vitensporten skrevet om viktigheten av å utvikle felles mentale modeller for å lykkes i lagidrett på elitenivå. Utviklingen av slike felles mentale modeller vil kreve systematisk trening både på banen og utenfor banen, der trenere og spillergruppa aktivt deltar i diskusjoner og samtaler, med mål om å forbedre lagets prestasjoner. Trenere bør derfor stille seg følgende spørsmål: Hvordan kan spillerne på vårt lag kommunisere mer effektivt i treningsprosessen slik at vi som lag presterer bedre?

Lagbygging

Budskapet til trenere vil være å tilrettelegge for, inspirere og stimulere teammedlemmer til å ha gode diskusjoner om spillet og hvordan vi som lag kan få maksimalt ut av spillermaterialet vårt. Dersom man ønsker å videreutvikle høyt presterende lag, vil det være sentralt å skape og opprettholde effektive kommunikasjonsprosesser som omhandler hvordan teammedlemmer samhandler i spillsituasjoner på trening og kamp. Det vil kunne styrke den aktive rollen spillere tar i å videreutvikle oss som lag. Videre vil det kunne bidra til å styrke lagets felles mentale modeller.

Lagbyggingsintervensjoner er etablert som en metode som kan øke effektiviteten innad i laget, og samtidig tilfredsstille individuelle behov hos teammedlemmer. Veltilpassede intervensjoner bør i denne sammenheng fokusere på kommunikasjonsprosesser, teamarbeid, og prestasjon. Eventuelle tiltak som trenere eller trenerteam igangsetter med sitt lag bør være basert på målsettinger og de nåværende behov i laget. Lagbygging framstilles ofte som omfattende aktiviteter over en hel dag eller flere dager. Slike «heldags» aktiviteter kan være viktig og nyttig, men kanskje enda viktigere er det som kan benevnes som «garderobemøter».

Garderobemøter vil i denne sammenheng innebære at spillergruppa en gang i uka gjennom sesongen samles i garderoben og bruker 10-20 minutter der de har fokus på styrker og svakheter i laget, og snakker om relevante temaer som er viktig «her og nå» for at laget skal kunne prestere best mulig. Disse garderobemøtene kan brukes til å skape bedre innsikt i hverandres roller, arbeidsoppgaver og ansvarsområder. I tillegg kan det gi teammedlemmer bedre forståelse for ulike behov medspillere har for å lykkes i sin rolle på banen.

Bevissthet

Her vil det være viktig at kulturen i laget er preget av trygghet og åpenhet, slik at teammedlemmer tør å være ærlige, og eventuelt løfte opp ting som de opplever vanskelig eller krevende. Slike garderobemøter har potensial for å avdekke eventuelle misforståelser eller uenigheter, og kan dermed være effektive for å skape en felles forståelse for hvordan vi som lag skal framstå på banen.

Temaer som vil være relevante å diskutere er for eksempel: Hvilken type atferd skal kjennetegne oss i kamp? Hvordan kan vi hjelpe hverandre mer i kritiske situasjoner på banen? Har vi en felles forståelse for hvordan vi skal håndtere ulike spillsituasjoner? Hvordan kan vi utnytte spisskompetansen i laget vårt bedre?

Målet med garderobemøtene vil være å skape bevissthet og fokus i spillergruppa, og at innholdet i disse møtene knyttes til treningsarbeidet som laget gjennomfører. Det vil sannsynligvis føre til positive ringvirkninger, der teammedlemmer tar et aktivt eierskap i videreutviklingen av laget, og at man styrker lagets evne til å kommunisere om oppgaver som de skal håndtere i kampsituasjon.

Som Nils Arne Eggen beskriver det i Godfotarven: «Å utvikle gode kommunikasjonsferdigheter er en opplagt suksessfaktor for alle prestasjonsgrupper. Ferdighetene gjør oss kreativt involverende og løsningsorienterte i prosessen. Vi endrer oss emosjonelt positivt. Vi blir positive pådrivere for prestasjonsframgangen.»