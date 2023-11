Det skriver trønderen i en pressemelding.

– Det er for tidlig å ta risikoen med å gå konkurranser. Kroppen føles ikke klar ennå, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo ble coronasyk under et høydeopphold i Livigno for en uke siden. Skistjernen bodde isolert på en hytte med pappa-manager Haakon Klæbo i de italienske alpene.

– Men jeg skulle så gjerne ha deltatt, både for å teste kroppen samt teste den splitter nye skidressen som Ola har laget. Dessverre ble det ikke slik, sier han.

– Jeg har startet med lettere trening etter covid, men jeg er ennå ikke klar for å utfordre kroppen med tøffe renn, sier 27-åringen.

Byåsen-løperen mener det er for tidlig å si noe om det blir WC-start i Ruka om en drøy uke.

Fra før det klart at fire andre koronasmittede løpere ikke kommer til start på Beitostølen. Det er snakk om Didrik Tønseth, Håvard Solås Taugbøl, Sjur Røthe og Tiril Udnes Weng.

Mandag ble det klart at både Helene Marie Fossesholm og Ingvild Flugstad Østberg også står over åpningshelgen på Beitostølen. Sistnevnte har fått startenekt fordi hun ikke har fått godkjent helseattest.