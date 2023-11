Han ble nummer 18 på fellesstarten som gikk over 20 kilometer i fristil. Temperaturen i de finske skoger var rundt 15 minusgrader, mens mørket senket seg.

– Jeg har forfrosset snoppen. På alvor. Fy faen, jeg måtte ligge der inne i ti minutter for å varme den opp, sier Halfvarsson til den svenske avisen Expressen.

Han snakker om et telt ved målområdet hvor det var litt varme. Sverige-veteranen sier han har opplevd det samme i Ruka før.

– Det gjør så jævlig vondt. Det er fryktelig, sier Halfvarsson.

Resultater søndag: Vis mer ↓ Verdenscup Langrenn i Ruka, Finland søndag: Menn, 20 km fri teknikk: 1) Jan Thomas Jenssen, Norge 48.08,9, 2) Michal Novak, Tsjekkia 0.00,7 min. bak, 3) Harald Østberg Amundsen, Norge 0.02,1, 4) Mika Vermeulen, Østerrike 0.03,6, 5) Simen Hegstad Krüger, Norge 0.03,6, 6) Pål Golberg, Norge 0.03,8, 7) Didrik Tønseth, Norge 0.03,8, 8) Andrew Musgrave, Storbritannia 0.04,6, 9) Iver Andersen, Norge 0.04,7, 10) Beda Klee, Sveits 0.05,1. Øvrige norske: 11) Martin Løwstrøm Nyenget 0.05,8, 21) Johannes Høsflot Klæbo 0.54,8.

34-åringen sier det er det verste man kan oppleve.

– Det er flaks for meg at jeg venter mitt andre barn, for det her kommer til å bli vanskelig fremover om jeg skal fortsette slik, sier Halfvarsson med latter.

Da VG intervjuet Didrik Tønseth så han også tydelig ukomfortabel ut i underlivet på grunn av kulden.

– Joda, selvfølgelig blir det kaldt her og der. Men alltid tenk at Jan Baalsrud hadde det kaldere. Det kan jo være et tips til Calle neste gang, sier Tønseth.

Finske Remi Lindholm fikk mye oppmerksomhet da han frøs penisen under OL i Beijing 2022. Og søndag skjedde det igjen.

– Det er ille, sier Lindholm til den finske avisen Iltalehti.

Seierherren Jan Thomas Jenssen var helt frossen da han nærmet seg slutten av intervjurunden.

Den svenske vinneren Moa Ilar og sjette-kvinne Frida Karlsson gikk inn og varmet seg en god stund, før de kom ut igjen og gjorde ferdig intervjuene etter løpet. Jessie Diggins var så kald at hun ikke kjente egne lepper - og måtte avslutte med én hanske etter drama.

– Man kjenner ikke hender og føtter. Øynene stivner, og etterpå er det forferdelig, sier Karlsson.

Svenske Jonna Sundling sa til Aftonbladet at hun ble veldig kald på baken, mens Linn Svahn til slutt ble så nedkjølt at hun løp av gårde fra pressesonen.

Sveriges kanskje største håp, William Poromaa, brøt søndagens løp. Han falt stygt under den svenske åpningen sist helg og har i ettertid slitt med smerter. Senere søndag meddeler Poromaa at han har testet positivt for corona.