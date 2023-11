Nyenget kjempet intenst mot Niskänen, som ledet rennet helt til nordmannen gikk over streken. Etter at Nyenget var i mål, reagerte det finske hjemmehåpet med å kaste stavene i sinne over seieren som glapp.

– Iivo er nok forbannet. Men det er fortjent at Martin tar dette her. Det er bare å gratulere, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Erik Valnes, som vant fredagens sprint, tok lørdag 3.-plassen. Klæbo ble slått med over 40 sekunder av Nyenget.

– Jeg skulle gjerne hatt sesongstart om 14 dager. Jeg trenger mer enn 8–9 dager trening. 40 sekunder er mye, men jeg håper at ting ser annerledes om to-tre uker, når ting nærmer seg Tour de Ski, sier Klæbo.

For Løwstrøm Nyenget kjentes formen mye bedre. 31-åringen gikk glitrende i de tøffe løypene i Ruka og tok karrierens andre verdenscupseier. Den første kom i Holmenkollen i fjor.

VISTE SEG FREM: Martin Løwstrøm Nyenget i Ruka. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

Klæbo har nylig vært corona-syk og innrømmet at kroppen bar preg av det.

– Jeg trenger mer tid og trening. Vi får ta ferdig denne helgen nå og så får vi legge en plan, sier 27-åringen til VG.

– Det er ikke noe gøy når man er i dårlig form. Det er tungt fra første stavtak.

FIKK DET TØFT: Johannes Høsflot Klæbo i aksjon i Finland lørdag ettermiddag. Foto: KALLE PARKKINEN / BILDBYRÅN

Emil Iversen er ikke tatt ut på landslaget og satser på egen hånd denne sesongen. Etter oppløftende prestasjoner på Beitostølen sist helg, fikk trønderen sjansen i Ruka. Det endte med en 14. plass på 10-kilometeren.

– Det var elendig. Eller, jeg syns det det gikk greit, men det var veldig mange andre som gikk bedre. Følelsen min denne uken har vært veldig bra. Jeg håpet at jeg skulle kjempe om en topp 10-plassering, men jeg var aldri i nærheten, sier Iversen til VG.

– Det er blytungt og flaut å gå så dårlig når jeg får gå verdenscup. Nå er det tilbake til Norgescup. Det sitter ikke 100 prosent i dag.