Hele Norge sperret opp øynene da de så Northug staket seg inn til en imponerende andreplass i Norgescupen i Nes.

Prestasjonen imponerte så mange at det nå er snakk om VM-comeback på hjemmebane i 2025.

– Av det jeg så, så tøyer han regelverket, sier teknisk delegert (TD) Ella Gjømle Berg under Norgescupen i Nes.

– Han gikk ikke over grensen og det var ikke brudd på regelverket. Som jury har vi ulike sanksjonsmuligheter. Jeg valgte å gjøre han oppmerksom på at han balanserer hårfint på regelverket sånn at han er bevisst på det neste gang han går et klassisk skirenn.

Du ser hele Norgescupen i langrenn på VG+ Sport!

GLATTE SKI: Petter Northug Jr. staket seg inn til annenplass i Norgescupen på ski uten feste. Foto: Line Møller / VG

Det Berg reagerte på var hyppige sporskifter. Det er ikke lov i klassisk langrenn. TD’en mener likevel at Northug holdt seg innenfor regelverket. De gikk en løype på 5 kilometer som var relativ lett og svingete.

Andre utøvere, ledere og trenere reagerte derimot på teknikken som Northug brukte. Satt på spissen sier Berg:

– Jeg registrerer at mange mener han skøytet hele løypa.

Hun fikk flere klager på Northugs teknikk, men fant ikke grunn til disk. Det ble sendt klager på alle som gikk på ski uten festesmurning.

– Det var to diagonalsoner i løypa. Her må man enten gå diagonalgang eller løpe fiskebein. Utøvere som går mye på blanke ski øver mye på dette, men om skiene glir i fiskebeinstakene kan man bli tatt for skøyting.

– Av det jeg så av videoer så oppførte han seg i de sonene. Det var ikke regelbrudd slik som jeg kunne se, sier Berg, som ikke fikk tilsendt videoer av det som skulle vært regelbrudd.

Klagene var muntlige og skriftlige. Northug sa til Berg at han mente han holdt seg godt innenfor regelverket.

– Så ser det sikkert litt mer brutalt ut med retningsendrende tak når du kommer på blanke ski enn om du gjør det på klassisk og stopper tidligere. Men det var soner der, og de sto og filmet i sonene. Jeg fikk en beskjed, men jeg mener at jeg holdt meg langt innenfor reglementet, sier Northug til VG.

Håvard Moseby var en av de som gikk sammen med Northug. Han gikk for det meste foran trønderen, men har sett på video i ettertid.

– Måten han går fiskebein er ganske eksemplarisk. Ikke noe tegn til skøytetak. Kan ikke si at han har gjort noe ureglementert. Jeg har lest kommentarer som handler om at mange burde bli disket, men jeg selv så ikke så mye til akkurat det. Blir jo ofte sånn når man står utenfor sporene, sier Moseby til VG.

– Jeg svarte det samme da jeg ble spurt i målområdet etter løpet om jeg hadde sett noe som var utenfor regelverket.

Sivert Wiig ble nummer seks, men gikk ikke sammen med Northug underveis i løpet. Han forteller at han har hørt fra flere at Northug brukte ureglementert teknikk i løpet.

– De videoene jeg har sett gjorde han ikke noe ureglementert, men det var videoer han la ut selv, da. Så det kan hende at han har vært litt selektiv, ler han.

Berg minner om at regelverket er likt for alle.

– Petter er Petter. Alle følger kanskje litt ekstra med på han naturligvis. Det skjønner jeg, og det var en sterk prestasjon, avslutter Berg.