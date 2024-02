Petter Northugs overraskende resultater under Norgescup i helgen, har fått norske skiarrangørerer til å drømme.

Både Northug selv og landslagstrener Eirik Myhr Nossum har åpnet for at den 38 år gamle skipensjonisten kan stille på femmila i Holmenkollen i mars, og VM i Trondheim neste år.

– Det er overraskende at han gjør det så bra. Man må bare ta av seg hatten. Så leste jeg forslaget om han ikke skulle gå i Kollen. Da tenkte jeg i mitt stille sinn: «Velkommen», sier Stefan Marx til VG.

Kollen-sjef Stefan Marx. Foto: Astrid Pedersen / NTB

Han humrer litt, men det er tydelig at den daglige lederen i Holmenkollen skifestival ønsker seg Northug på start.

– Jeg tror nok at det hadde vært veldig attraktivt for publikum å se han gå i Kollen. Han er hjertelig velkommen, sier Marx.

– Hvor mange tusen ekstra langs løypa tror dere han kan dra?

– Vi har ikke noe analyse og tall her. Men magefølelsen sier at han trekker veldig mye publikum, både blant de skiinteresserte og blant de som er interessert i god underholdning. Han er et stort navn, sier Marx.

– Jobber dere nå hardt inn mot Northug-leiren om at dette er noe han bør satse mot?

– Vi har nok sendt litt signaler på at han er velkommen. Mest til våre eiere i skiforbundet, sier Kollen-sjefen.

Åge Skinstad kommenterte Northugs sjokkrenn i helgen. Til daglig er han VM-sjef for det som skal skje i Trondheim om ganske nøyaktig ett år.

Han velger den noe med diplomatiske linjen på hvorvidt Northug vil være et trekkplaster.

– Skisporten står veldig sterkt. VM på ski kommer cirka hvert 15. år og er den største folkefesten om man ser bort fra OL. Vi har veldig mange gode løpere, men det er klart at hvis Northug og Johaug er så gode at de finner ut at de har lyst til å kvalifisere seg, så er det kun et pluss, sier Skinstad til VG.

Åge Skinstad og Petter Northug sammen i 2015. Den gang var Skinstad sportssjef i skiforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er ekstremt morsomt hvis de klarer det, men uansett så kommer vi til å ha svært sterke norske lag og utenlandske konkurrenter i VM neste år, sier Skinstad, som også påpeker at han er svært glad for at Johann André Forfang hoppet ned til bakkerekord i Willingen i helgen.

– Hva tror du Northug kan gjøre med interessen rundt VM?

– Det er helt umulig å svare på. Jeg oppfatter det norske skipublikum som interessert uansett hvem som går. De fleste må nok belage seg på å kjøpe billett før uttaket blir gjort uansett, sier Skinstad.