Mol og Sørum sikret tidenes første OL-medalje i sandvolleyball: - Nå skal vi ta gullet

– Dette var helt fantastisk. Det er helt vilt. Nå er vi sikret medalje i OL. Det er så rått, og jeg er vanvittig stolt. Det har ikke gått helt opp for oss ennå. Vi er i himmelen og surfer på en bølge. Den skal vi holde oss på. Nå skal vi ta gullet, sier Anders Mol til VG.

Mol og Sørum var storfavoritter foran torsdagens semifinale. Den norske duoen hadde vunnet alle av de fem tidligere møtene med latvierne.

Selv om Plavins og Tocs, en duo Mol og Sørum ofte trener med, kjempet seg inn igjen i det første settet etter en god norsk start, viste nordmennene stort sett hele veien at de hadde god kontroll.

Dermed venter OL-finalen for de historiske nordmennene, natt til lørdag klokken 04.30. På motsatt side venter vinneren av den russiske olympiske komité og Qatar.

Med kulturminister Abid Raja til stede på tribunen i Tokyo, ble det første settet vunnet enkelt 21–15. Lativa holdt bedre følge i sett to. En stund skilte det bare ett poeng mellom de to, før Norge dro fra opp til 17–13.

Matchballen kom på 20–15, og etter at latvierne reddet den første matchballen, tok Mol og Sørum tok vare på den andre matchballen.

Christian Sørum forteller til VG at det langt fra ble noen transportetappe.

– Det var tungt å spille i dag. Jeg sa til Anders at jeg begynte å gå tom. Da svarte han at han skulle skru opp, og sikre oss poengene. Det var nøkkelen i dag. Det var godt å ha ham med min side. Vi har spilt bedre og bedre, og det er slik det må være om man skal ta medalje i et OL, sier Sørum til VG.

– Dette er en lagsport. Noen ganger er det motsatt, og Christian som må steppe opp. Vi har måttet jobbe oss igjennom en tung gruppe og kommet oss til finalen. Jeg er så utrolig stolt over alle involverte, svarer Mol.

Etter finalen fikk de se og snakke med familien på storskjerm inne på arenaen. Det var et øyeblikk som kulminerte i mange års hardt arbeid.

– Det er utrolig stas å se den gleden de føler. Dette er takken for all tid og ressurser de har lagt i oss, sier Christian Sørum.

Det var ikke bare utøverne selv som var i ekstase. Også trener Kåre Mol, faren til Anders, slet med å sette ord på følelsene etter at finaleplassen var sikret.

– Å vite at man har OL-medalje er ubeskrivelig. Vi er fornøyd med sølv, men vi har veldig lyst på et gull. Men å nå en finale i det første OL-et er vi veldig fornøyde med, sier trener Kåre Mol til VG.

Plavins og Tocs ligger på 34.-plass på den seneste verdensrankingen, der Mol og Sørum er på 5.-plass. Nordmennene startet lekene på førsteplass på verdensrankingen.

Mol og Sørum fikk en god start, mye takket være Anders Mols sterke blokkeringer mot Edgars Tocs innledningsvis. På et punkt ledet nordmennene med syv poeng i det første settet. Norge hadde fem settballer, før de vant settet 21–15.

Den andre semifinalen mellom Cherif/Ahmed fra Qatar og Krasilnikov/Stojanovskij, ROC spilles kl. 15.00.

PS! Ingen nordmenn har tidligere vunnet OL-medalje i sandvolleyball. Jan Kvalheim og Bjørn Maaseide fikk en 7.-plass i 1996. Vegard Høidalen og Jørre Kjemperud nådde åttedelsfinalen i 2000 og 2004. Og Martin Spinnangr og Tarjei Skarlund kom også til åttedelsfinalen, i 2012.