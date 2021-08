Mol og Sørum imponerte og fikk sin revansje i OL-kvartfinalen

Sandvolleyballduoen entret den brennhete sanden i Tokyo til Petter «Katastrofes» toner om at det er «typisk norsk å være god».

I OL-kvartfinalen levde de opp til Gro Harlem Brundtlands velkjente sitat, og leverte varene da det gjaldt som mest. Nå er de klare for en historisk OL-semifinale.

– Vi har det crème de la crème, sier Anders Mol til VG.

– Du er god på ordspill, skyter Christian Sørum inn – før han fortsetter:

– Det er helt sykt. Semifinale i OL, med tanke på den sesongen vi har hatt...

Spillet til Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) har haltet litt både før og under OL-turneringen. Førstnevnte har slitt med skader og de slet med å få spillet til å sitte i oppkjøringen inn mot mesterskapet.

– Vi har slitt med rytmen de siste turneringene, og så finner vi det nå akkurat i tide. Det er utrolig deilig, og å slå de igjen var utrolig moro, sier Sørum.

De så ikke ut til å la seg prege av at de tapte gruppefinalen mot Ilja Lesjukov (25) og Konstantin Semenov (32), som hadde vunnet samtlige kamper i turneringen 2–0 i sett.

Natt til onsdag fikk nordmennene sin revansje og viste hvorfor de har blitt regnet som verdens beste sandvolleyballpar over lang tid.

Mol og Sørum har stort sett spilt på kvelden, og måtte omstille døgnrytmen og vende seg til den ekstreme varmen i morgensolen i Tokyo.

– Det er utrolig digg at vi klarer å gjøre det på to sett. Å gå inn i et tredje sett i den varmen her hadde vært hardt, sier Sørum.

Norge opparbeidet seg en tidlig ledelse i det første settet og vant til slutt med solide 21–17.

I sett nummer to fulgte lagene hverandre tett hele veien. Norge ledet 16–14, men så snudde russerne – som representerer den russiske olympiske komité (ROC) – og ledet plutselig 17–16. Da tok nordmennene timeout.

Resten av kampen vant Norge 5–2 og dermed endte det 21–19 i andre sett.

– Det er en lettelse og så mye glede. Vi har jobbet så hardt for å stå i en semifinale og kjempe om medaljer i OL. Å faktisk klare det nå er helt fantastisk, sier Anders Mol.

– De har så sykt kalde hoder. De klarer å ta de siste poengene. Mange blir stresset når de kommer under på slutten, men de klarer å se hvordan de skal ta de siste poengene. Jeg blir stolt og glad, sier trener Kåre Mol, som også er faren til Anders.

Mol og Sørum er dermed klare for en historisk OL-semifinale. Norge har aldri tidligere hatt et lag i semifinalen i sandvolleyball.

– Vi gjør mye mindre feil enn sist. Vi visste at vi måtte gjøre lite feil selv. Vi sa at vi skulle sette verdensrekord på å være på og til stede i kampen, sier Kåre Mol.

Semifinalen spilles torsdag klokken 15.00 norsk tid mot Plavins/Tocs fra Latvia.