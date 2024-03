Det får VG bekreftet av kilder med kjennskap til saken.

Stöckl, som står midt i en opprivende konflikt med flere av de norske landslagshopperne, skal selv ha tatt den endelige beslutningen.

Han ønsker ikke, får VG opplyst, å være et forstyrrende element for enkelthoppere når Raw Air nå står for tur.

I møter mellom partene den siste tiden, skal enkelte hoppere ha åpnet opp for at Stöckl kunne stå i bakken og gi utøverne på toppen av bakken grønt lys til å sette utfor. Andre ga imidlertid uttrykk for at dette ville være belastende.

Raw Air åpner i Holmenkollen til helgen. Deretter venter det renn i Granåsen i Trondheim - før alt avsluttes i skiflygingsbakken i Vikersund.

Stöckl er bosatt i Oslo og kommer - som han har gjort de siste ukene - til å jobbe med andre oppgaver rundt hopplandslaget derfra.

Skrev brev

Det var i slutten av januar at flere mannlige landslagshoppere skrev et brev til hoppkomiteen i Norges Skiforbund. I brevet ble det rettet kraftig kritikk mot landslagstrener Alexander Stöckl.

Østerrikerens atferd og væremåte skal ha vært sentralt i brevet.

Senere har det vært steile fronter mellom utøverne og Alexander Stöckl, til tross for flere forsøk på forsoning.

SENTRAL: Johann André Forfang skal være en av Stöckls fremste kritikere internt. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Alexander Stöckl har ikke vært med på utenlandsreiser med landslaget siden feiden oppsto.

Østerrikeren har imidlertid hatt støtte i sin nærmeste leder, sportssjef Clas Brede Bråthen.

Hoppkomiteen, som ledes av Stine Korsen, samt landets største hopplag, har imidlertid gitt intern støtte til hopperne i konflikten. Flere av landets fremste hopplag har også gitt utøverne støtte.

I februar kunne VG fortelle hvordan et økonomisk presset skiforbund har leid inn First House-partner, og tidligere Erna Solberg-spinndoktor, Sigbjørn Aanes. VG vet at Aanes har vært involvert i mediehåndtering i «Stöckl-saken».

Det var imidlertid ukjent for Stöckl selv.