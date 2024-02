Aanes var i mange år Erna Solbergs aller nærmeste rådgiver. Han var kommunikasjonssjef for Høyre, statssekretær og hadde ansvaret for mediehåndteringen til den daværende statsministeren.

I offentligheten fikk Aanes merkelappen «spinndoktor».

«I noen tilfeller er det nødvendig av ressursmessige årsaker, og fordi vi mener det er nyttig at eksterne kommer med sine vurderinger sett fra utsiden. I denne saken har Sigbjørn Aanes har bistått med sin kompetanse de siste dagene», skriver generalsekretær Arne Baumann i Norges Skiforbund i en e-post til VG.

Det var i forrige uke at VG avslørte hvordan flere av de mannlige utøverne på hopplandslaget kommer med kraftig kritikk av trener Alexander Stöckl.

Hoppkomiteen og landets fremste hopplag står på utøvernes side, men saken behandles nå av skiforbundet sentralt.

Det er de som har åpnet lommeboken for å få hjelp av First House-partner Sigbjørn Aanes. Han begynte i byrået i 2018 og ble i 2022 omtalt som landets sjette best betalte PR-topp av Kampanje, med en lønn på over seks millioner kroner.

I HARDT VÆR: Landslagstrener på hopplandslaget, Alexander Stöckl. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Samtidig sliter Norges Skiforbund med økonomien: 2023 endte med et underskudd på over ti millioner kroner og en tidvis svært anstrengt likviditet.

På nettsidene til First House heter det at «Sigbjørn bistår kunder med politisk analyse, strategi for påvirkning av rammebetingelser, kommunikasjonsstrategi og budskapsutvikling, endringsledelse, og krisehåndtering».

VG vet at Aanes har jobbet med mediehåndtering i forbindelse med «Stöckl-saken». Det er ny informasjon for den ene parten i saken:

– Jeg er kjent med at det brukes betydelige midler på innleide ressurser i Norges Skiforbund. Men jeg var ikke klar over at Sigbjørn Aanes blir benyttet i denne saken, sier Clas Brede Bråthen, som er Stöckls nærmeste leder.

Stöckl selv er heller ikke informert:

– Dette er jeg ikke kjent med, skriver østerrikeren i en e-post til VG.

SKI-TOPPER: Generalsekretær i skiforbundet, Arne Baumann - her med leder av hoppkomiteen, Stine Korsen. Foto: Geir Olsen / NTB

VG har spurt generalsekretær Arne Baumann om hva arbeidsoppgavene til Aanes er i den konkrete saken og om First House-partneren er brukt til å fremme synet til bare én av partene.

Baumann svarer ikke konkret på spørsmålene, men skriver i en e-post:

«Vi er helt åpne på at Aanes bistår Skiforbundet, og at han gir råd i denne konkrete saken. Vårt fokus er å håndtere denne saken best mulig for alle som er involvert».

Aanes viser til Arne Baumanns uttalelser, og ønsker ikke å svare på spørsmål fra VG i forbindelse med denne saken.

Baumann skriver at skiforbundet, i motsetning til hva Bråthen hevder, svært sjelden henter inn ekstern bistand.

«Skiforbundet har alltid vist åpenhet når det gjelder bruk av ekstern rådgiving, og har som alle andre store virksomheter behov for bistand fra ulike fagmiljøer i enkelte saker, for eksempel juridisk og på kommunikasjon», skriver Baumann.

Alexander Stöckl har vært landslagstrener for hopperne siden 2011, og befinner seg midt i en kontrakt som strekker seg frem til 2026.

KRITISK: Johann André Forfang fronter hopp-opprøret. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Østerrikeren hadde et møte med hopperne på Gardermoen mandag denne uken.

– Dette var ikke et møte for å finne noen endelige konklusjoner. Nå skal vi finne veien videre internt, sa Stöckl og utøverne i en felles uttalelse.

Videre ble det sagt at partene ikke er enige om alt, men at de nå forstår hverandre bedre.

Utøverne, med Johann Forfang i spissen, har gitt uttrykk for at de ønsker et nytt team på plass før VM-sesongen 2024/2024.