– Det handlet om den situasjonen og at det ikke var feil fra Mané, men Arsenal-benken gikk opp som om det var et rødt kort. Jeg spurte hva de ville med det, sa Jürgen Klopp til Sky Sports om det som førte til krangling mellom ham og Mikel Arteta.

For selv om han kunne smile til slutt, var Klopp amper underveis. Det samme var Arteta.

En drøy halvtime ut i den første omgangen måtte Klopp og Arteta rett og slett skilles med makt. Managerne gikk voldsomt i tottene på hverandre etter en hodeduell mellom Sadio Mané og Takehiro Tomiyasu

Begge benkene hadde sin fulle hyre med å holde de to unna slagsmål på sidelinjen. Det hele endte med gult kort til begge.

– Jeg fortjente det gule kortet, det er ikke noe problem i det hele tatt, sa Klopp etter kampen.

Og om prestasjonen som sikret tre poeng, hadde tyskeren følgende å si:

– Alle kamper er muligheter for oss. Det var en eksepsjonell opptreden. Vi vokste oss inn i kampen, ble bedre og bedre og kontrollerte kampen på en god måte, sa Klopp til Sky Sports etter kampen.

Se reaksjoner, intervjuer og analyse etter kampen med LFCTV:

For etter hele fire Liverpool-mål, kunne de røde juble. 1–0 kom etter et at frispark fra Alexander-Arnold havnet ballen på pannebrasken til Mané som med en strålende heading satte ballen i nettet bak Aaron Ramsdale.

Syv minutter ut i den andre omgangen var Liverpool frempå igjen. Diogo Jota fikk ballen like utenfor 16-meteren, dro av en Arsenal-forsvarer, før han finter ut Ramsdale og satte ballen trygt i nettet.

Så sørget Mohamed Salah for 3–0, før Takumi Minamino fastslo resultatet til 4–0.

– Det var akkurat dette vi trengte og forventet av oss selv. Vi var skuffet over oss selv etter tapet før landslagspausen, sa Trent Alexander-Arnold til Sky Sports etter kampen og fortsatte:

– Vi slo tilbake i dag på best mulig vis.

Dermed klatrer Liverpool opp på en andreplass på tabellen, forbi Manchester City, med én kamp mer spilt.

Saken oppdateres!