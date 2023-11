Over 13.000 fikk gleden av å se NHL-oppgjøret i Stockholm, lørdag kveld. I anledning NHL Global Series har fire lag byttet ut USA og Canada med Sverige for en langhelg. Noe Zuccarello håper kan gå også i Norge.

— Ja, det hadde vært ordentlig kult, sier han til VG i garderoben etter kampen.

— Det er fantastisk å spille her, selvfølgelig. Det er trist at man ikke får en seier, men det er kult å spille her og ha så mange nære og kjente på tribunen. Det betyr veldig mye.

Fredag skapte Zuccarello oppmerksomhet for møkkaland-kommentaren i retning norsk idrettspolitikk, som han senere beklaget. Lørdag var han i sentrum for det han trives best med - ishockey. Neste høst tester han ut OL-arenaen Håkons Hall på Lillehammer fra 1994-lekene. Da får egen veldedighetskamp: Zuccarello All Star Game. Den hallen rommer over 10.000 tilskuere og kan ved noe modernisering være aktuell for et slikt arrangement.

Nå hadde flere hundre nordmenn tatt turen over grensa for en sjelden gang å kunne følge Norges største NHL-spiller gjennom tidene på nært hold:

Selv om Minnesota Wild, i anledning Stockholmsbesøket entret isen med alle sine fire svensker i førstefemmeren, var det Mats Zuccarello som underholdt med sine første involveringer. I Wilds første overtall satte han opp lagkameratene tre ganger i løpet av ti sekunder og det gikk flere gisp gjennom hallen fra begge lags fans. Marginer unna scoring.

Førsteperioden var ellers noe sjansefattig, men med små-ampre spillere hos begge lag. Minnesota og Ottawa har underprestert i sesonginnledningen og trenger desperat poeng for å henge med i jakten på sluttspillplass til våren.

Minnesotas poengkonge er Mats Zuccarello, og han bidro til kveldens første scoring. Langs vantet fant han Robby Fabbri som dro til - østerrikske Marco Rossi styrte inn 1–0.

Zuccas målgivende pasning nummer 400 i NHL-karrieren i grunnseriekamper. Hans 17. poeng på 16 kamper i 2023–24-sesongen. — Jeg tenker ikke noe på det nå, men kanskje en dag hvor jeg ser tilbake på karrieren min og skal skryte av det til ungen eller barnebarna mine.

Jubelbrølet for nordmannen var ekstra høyt. Han slo gjennom som seniorspiller i Sverige for MoDo, fra Ørnsköldsvik, og har en høy stjerne i hockeylandet.

— Jeg vet at det er en mamma og en bror og flere i familien som sitter på tribunen, så det er ikke hverdagen de får se på det jeg spiller. Det er selvsagt noe ekstra, erkjenner Zucca.

Et svakt Minnesota-bytte ga fri vei for Ottawas Erik Brännström i tredjeperioden. Svensken hamret pucken bak landsmannen Filip Gustavsson i Minnesota-målet for 1–1.

Det var nok av muligheter for Wild og Zuccarello til å sikre seieren i overtallsspill, men hverken nordmannen eller den russiske stjernevingen Kirill Kaprizov hadde helt dagen foran målet.

Dermed ble det «sudden death». Også der handlet det meste om ovennevnte duo og Minnesota, men hverken de eller Senators scoret.

Straffeslagskonkuranse ventet så. Der har Zuccarello en statistikk på nær 50 prosent sjanse for mål, karrieren gjennom. Denne gangen traff han stolpen.

— Noen ganger går den inn, andre ganger gjør den ikke det. Det er kjedelig, men sånn er det bare, sier nordmannen.

Josh Norris scoret for Ottawa, og de tok ekstrapoenget. Dermed sliter Minnesota Wild fremdeles i bunnen av tabellen og hovedtrener Dean Evason er under hardt press, ifølge lokalpressen i den amerikanske staten.