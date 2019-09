Flere nye tilfeller av syke hunder - ett tilfelle i Vest-Agder

OSLO: Siden tirsdag har Mattilsynet mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom.

Tilfellene er oppdaget i Vest-Agder, Oslo, Telemark, Nordland og Finnmark, opplyser de i en pressemelding. Det har også kommet meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

– Det er viktig å huske på at disse symptomene forekommer hos hunder, men da ofte med mindre akutt sykdomsforløp. Så vidt vi har oversikt over så langt, er det ikke noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området, opplyser Mattilsynet i pressemeldingen.

Flere hunder skal obduseres de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder.

Ikke meldt om fellestrekk

Så langt er det ikke meldt om noen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Veterinærinstituttet mener imidlertid at de kan utelukke noen av de undersøkelsessporene som har blitt fulgt:

Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning, det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer og i tillegg utelukkes miltbrann og harepest. Campylobacter og salmonella er også utelukket, sammen med forgiftning med rottegift og lignende spesifikke forgiftninger.

Fakta: Om hundesykdommen Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.

Symptomene er blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.

Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.

Flere hunder har også blitt friske etter rask behandling hos veterinær. Alvorlighetsgraden er svært varierende.

Det er foreløpig ikke klart om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus.

I åtte av ti obduserte hunder er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men det er ikke klart om bakterien er årsaken til utbruddet.

Veterinærinstituttet har foreløpig ikke funnet holdepunkter for at hundene er forgiftet eller at utbruddet skyldes en bestemt type fôr.

I en ny statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E.coli på mennesker. Kilder: NTB, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og AniCura.

Fakta: Råd til hundeeiere Begrens nærkontakt med andre hunder.

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.

Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken. Kilde: Anicura, Mattilsynet

Fra begge Agder-fylkene

Totalt er det rapportert om syke hunder i 15 fylker. Begge Agder-fylkene er representert i oversikten.

I helga ble det bekreftet at en hund fra Birkeland, med samme symptomer, døde.

– Den døde hunden hadde et akutt sykdomsforløp. Først fikk den oppkast, deretter blodig diaré. Det er tatt prøver av den, og de er sendt til Veterinærinstituttet, sier veterinær Tone Engelskjønn i AniCura Grimstad.

Totalt er det minst 26 hunder som har dødd etter blodig diaré den siste tiden, melder NTB.

Har funnet bakterier

Mandag påviste Veterinærinstituttet bakterien Providencia alcalifaciens i tre obduserte hunder. De opplyser på sine hjemmesider at bakterien er funnet i til sammen sju hunder, seks obduserte og én levende, og at dette er verdifull informasjon for det videre arbeidet.

Så langt har verken Veterinærinstituttet eller Mattilsynet kunnet bekrefte hva som er årsaken til sykdomsutbruddet.

Til NRK uttalte forsker Hanna Joan Jørgensen, ved Veterinærinstituttet, at de undersøker om det er en sesongbetont sykdom.

– Vi jobber hardt med å sammenstille sykdomsinformasjon for å se om dette kan være en naturlig sesongvariasjon, eller at dette er en unormalt stor økning som kan skyldes et utbrudd, sier Jørgensen.