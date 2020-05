Norges Bank offent­liggjør kontrakten til Nicolai Tangen

Torsdag får offentligheten se arbeidsavtalen til påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Men endelig avklaring rundt ansettelsen kommer trolig først 11. juni.

Torsdag offentliggjør Norges Bank arbeidsavtalen til påtroppende sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), Nicolai Tangen. Foto: Nina E. Rangøy / NTB scanpix

Den omstridte og etter hvert mye omtalte ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalterne av de mange tusen milliarder kronene i oljefondet – blir til en viss grad belyst på en pressekonferanse klokka 12 torsdag. Da offentliggjør Norges Bank arbeidsavtalen hans.

Norges Bank har i lang tid jobbet med å få på plass en arbeidsavtale for Tangen som sikrer avstand mellom oljefondet og Ako-systemet, som Tangen leder, og Tangens personlige formue. Hedgefondet AKO Capital, som Tangen har tjent seg styrtrik på, har fond som er registrert i skatteparadiset Cayman-øyene.

Tangen ble ansatt som ny sjef for oljefondet i mars. Ansettelsen har til stor debatt og en rekke kritiske spørsmål når det gjelder Tangens personlige investeringer.

Offentliggjøringen skjer i Norges Banks hovedkvarter i Kvadraturen i Oslo og er strengt regulert. Journalister som deltar på pressekonferansen, får se kontrakten allerede 11.30, men får ikke gjengi et ord fra den før klokka 12.

Opp i representantskapet

Norges Banks kontrollorgan, representantskapet, skal på sin side gjøre sine avsluttende vurderinger om prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen først 11. juni, opplyser leder Julie Brodtkorp for representantskapet til VG.

– Vi har etter planen møte i representantskapets faste komité 3. juni og i representantskapet 11. juni. Det er naturlig at vi holder oss til de ordinære møtene, da vi trolig vil trenge den tiden, sier Brodtkorb.

Representantskapet, Stortingets tilsynsorgan, som består av 15 tidligere politikere fra de ulike partiene, konkluderte tidligere denne måneden med at det er uheldig at ikke alle interessekonflikter var avklart før ansettelsen.

Kritikken var så kraftig at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kalte den historisk, mens finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV karakteriserte den som «en ren slakt av hovedstyrets håndtering av ansettelsen av ny oljefondssjef, både når det gjelder nødvendige avklaringer om Tangens eierinteresser, selve ansettelsesprosessen, og håndteringen av det etiske regelverket».

Tangen positiv

Representantskapet mente Norges Bank brøt retningslinjene i ansettelsesprosessen. Det slo fast at Tangen burde ha vært oppført på den offentlige søkerlisten tidligere, noe hovedstyret også erkjente.

I et brev fra representantskapet 11. mai til hovedstyret heter det at saken vil drøftes nærmere når det foreligger en ansettelsesavtale og ytterligere dokumentasjon i saken. Nå er avtalen klar.

– Jeg synes det er veldig positivt at dette skal opp i tilsynsorganet slik at alle forhold rundt min ansettelse blir belyst, sa Tangen til VG i slutten av april.

Det er finansminister Jan Tore Sanner (H) som må handle, hvis man politisk ikke er fornøyd med svarene eller ansettelsesprosessen. Det er kommet flere kritiske innvendinger fra opposisjonen på Stortinget

Både SV-leder Audun Lysbakken og Sp-Vedum tar til orde for at Tangen flytter investeringene sine til Norge for å unngå en habilitetskonflikt med oljefondet, som kun gjør sine plasseringer i utenlandske objekter.