Tidligere i april varslet Siem Offshore at grunnlegger og styreleder Kristian Siem forlater skuten etter en uenighet med den andre hovedaksjonæren, Christen Sveaas.

Det skjer gjennom en avtale der største aksjonær Siem bytter alle sine aksjer mot ni skip.

Nå har selskapet publisert avtalen som ble inngått 5. april, i forbindelse med at aksjonærene skal stemme over avtalen på generalforsamling.

Med på exit-avtale

Der går det frem at også investor Celina Midelfarts selskap Midelfart Capital er en av avtalepartene, i tillegg til Kristian Siems selskaper, investor Christen Sveaas’ investeringsselskap Kistefos og selskapet Siem Offshore.

Det har tidligere vært opplyst at en «stor majoritet» av aksjonærene støtter avtalen, men det har ikke blitt opplyst at Midelfart er en av partene i avtalen før nå.

Hun er styremedlem i Siem Offshore og oppført som femte største aksjonær med 2,2 prosent av aksjene.

E24 har ikke fått svar på en henvendelse til Midelfart.

Siem begrunnet sin exit med at offshorerederiet har to store aksjonærer med «ulike verdier, kultur og mål», men hverken Siem eller Sveaas har ønsket å kommentere uenigheten.

Ifølge avtalen har de tre eierne i Siem Offshore blitt enige om at de ni skipene skal verdsettes til 482,5 millioner dollar i transaksjonen.

Siem tar også over 117,5 millioner dollar av gjelden på skipene, slik at kjøpsprisen justert for gjeld blir på 365 millioner dollar.

Siem betaler med sine aksjer i selskapet, totalt 85,3 millioner aksjer. Det tilsvarer en eierandel på 35,7 prosent av Siem Offshore.

Kistefos er på sin side oppført som nest største eier med 33,3 prosent av aksjene.

Nybyggprosjekter og nytt navn

Avtalen omfatter også muligheter for nybygg, altså bestillinger av nye skip.

«Dersom SIOFF velger å ikke gå videre med de pågående nybyggingsprosjektene for konstruksjonsskip, skal SIOFF i god tro diskutere med Siem-partene for å muliggjøre at Siem-partene kan overta prosjektene», står det i avtalen.

I innkallingen til generalforsamlingen foreslås det også at rederiet bytter navn fra Siem Offshore til Sea1 Offshore.

Både Kristian Siem og Barry Ridings har gitt beskjed om at de trekker seg fra styret. Ifølge innkallingen foreslås Ørjan Svanevik og Fredrik Platou som nye styremedlemmer.