ARENDAL: Agderposten meldte like før klokka 09 at brannmannskapet skulle fortsette søket etter Ruben Kanstad fredag i områdene langs og i vannet rundt Tromøybrua. Men de har fått ny beskjed.

– Vi trodde det tidligere, men vi skal ikke søke noe mer i dag. Det er ikke sikt nok til å søke i det dypeste området på midten under brua. Nå må vi vente på en undervannsbåt og annet teknisk utstyr for å søke det dypeste, sier Rune Lindtveit, assisterende stabssjef i Agder politidistrikt, til avisen.

Operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt sier til Fædrelandsvennen at på grunn av dybden i vannet rundt Tromøybrua, kan de ikke søke aktivt før dette utstyret er på plass. Politiet jobber derfor med etterretning og etterforskning rundt savnet-saken.

– Vi jobber ut ifra ulike teorier og hypoteser. Det er søk etter en antatt omkommet person. Derfor er ikke søket live intensivt som det ville vært om vi søkte etter en person som er i live, sier Arnesen.

Søkte i vannet

Den siste sikre observasjonen av Ruben Kanstad er for over to uker siden, 19. november. Onsdag gikk Arendal og Froland politistasjon ut og ba om tips for å finne den savnede.

Torsdag ble det søkt i vannet etter 35-åringen. Søket på land ble avsluttet. Det ble satt inn en båt fra brannvesenet i søket. Også politibåten i Arendal deltok.

– Brannvesenet hjelper til med et søk over et begrenset område ved Tromøybroa. Søket på land er avsluttet, sa operasjonsleder Audun Eide ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen torsdag.

Sist sett for over to uker siden

35-åringen ble sist sett gående på parkeringsplassen ved Meny og Rema 1000 på Krøgenes i Arendal tirsdag 19. november klokka 10.50. Etter det stopper alle spor.

– Han kan fra dette stedet ha gått til Tromøy, Eydehavn eller mot Arendal sentrum. Den savnede disponerer ikke selv bil, men kan selvsagt også ha sittet på med andre, sa politioverbetjent Halvor Holthe Øymoen til Fædrelandsvennen onsdag.

Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt med Ruben Kanstad.

Det var familien som meldte ham savnet.

Tips i saken kan gis til politiet i Agder på telefon 02800.