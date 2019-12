Fortsetter søk etter savnet mann (35)

ARENDAL: Politiet fortsetter torsdag søket etter savnede Ruben Kanstad (35) i Arendal. Den siste sikre observasjonen av 35-åringen er for over to uker siden.

– Vi fortsetter søket i området ved Krøgenes der savnede sist ble sett, og prøver å få inn nye opplysninger om ham, sier etterforskningsleder Wigdis Songedal ved Arendal politistasjon til Fædrelandsvennen.

Torsdag formiddag ble det satt inn en båt fra brannvesenet i søket. Også politibåten i Arendal deltar.

– Brannvesenet hjelper til med et søk over et begrenset område ved Tromøybroa. Søket på land er avsluttet, sier operasjonsleder Audun Eide ved Agder politidistrikt.

Ber om tips

Politiet ber samtidig om tips fra personer som kan ha sett savnede.

– Vi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt, sier etterforskningsleder Wigdis Songedal.

– Dere går ut med etterlysning først to uker etter at han sist ble sett. Hva har dere gjort i mellomtiden?

– Vi har foretatt etterforskningsskritt som ikke har ført oss noe nærmere funn av vedkommende, sier Songedal.

Privat / politiet

35-åringen ble sist sett gående på parkeringsplassen ved Meny og Rema 1000 på Krøgenes i Arendal tirsdag 19. november klokka 10.50. Etter det stopper alle spor.

– Ikke noe kriminelt

Politiet er i villrede om hvor Kanstad videre har tatt veien.

– Han kan fra dette stedet ha gått til Tromøy, Eydehavn eller mot Arendal sentrum. Den savnede disponerer ikke selv bil, men kan selvsagt også ha sittet på med andre, sa politioverbetjent Halvor Holthe Øymoen til Fædrelandsvennen onsdag.

Morten Boswarva

Ruben Kanstad er om lag 165 centimeter høy og har normal kroppsbygning. Han kan ha vært iført en mørk blå dunjakke, dongeribukse og sorte sko.

Det var familien som meldte ham savnet.