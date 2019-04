Tenåring pågrepet og siktet for blind vold

En video av hendelsen gikk viralt søndag, etter at faren til en mann som ble slått ned delte den på sosiale medier. Faren sier at sønnen hans aldri hadde snakket med mannen som slo ham ned helt uprovosert. Personen som filmer skal også le når volden skjer.

Mandag ettermiddag opplyser politiadvokat Stian Eskeland at en mann i tenårene er pågrepet og siktet for kroppskrenkelse.

- Siktelsen kan bli utvidet, sier Eskeland til Aftenbladet.

Vurderer varetektsfengsling

Ifølge Eskeland, som er påtaleansvarlig jurist på saken, var ikke politiet kjent med voldsepisoden før videoen ble delt av faren til fornærmede. Søndag kveld ringte den nå siktede tenåringen selv til politiet og meldte fra om at det var han som hadde slått.

- Siktede vil bli avhørt i løpet av dagen. Han er pågrepet på grunn av bevisforspillelsesfare. Om han med samme begrunnelse også skal fremstilles for varetektsfengsling vil vi vurdere fortløpende, sier Eskeland.

Han peker på at det ikke har gått lang tid siden saken ble kjent for politiet og at den nå etterforskes for fullt.

- Vi avhører vitner som vi mistenker at var på stedet da volden skjedde. Vi avhører også andre som kan vite noe som kaster lys over saken, sier politiadvokaten.

Fenomen

For få uker siden falt dom i en lignende voldssak. En 17 år gammel gutt ble i Stavanger tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel for å ha slått en 14-åring i ansiktet. 14-åringen, som ikke rakk å beskytte seg mot slaget, falt i bakken. Mens han lå på bakken ble han slått ytterligere 7-8 ganger i ansiktet, før han til slutt ble beordret til å kysse voldsutøverens sko.

Også denne voldshendelsen ble filmet og delt på sosiale medier.

Aftenbladet kjenner til at påtalemyndigheten i den saken vurderte å ta ut tiltale også mot noen av dem som filmet.

- Vil det bli aktuelt å tiltale personen som filmet voldshendelsen i Stavanger sentrum?

- Det er for tidlig i etterforskningen til å ta stilling til det. På generelt grunnlag kan jeg si at en som filmer en slik hendelse kan sitte igjen med et straffeansvar, sier Eskeland.

Sjekker alt

En som filmer og på den måten bidrar til volden, kan ha en psykisk medvirkning. I videoklippet, som faren til fornærmede slettet så snart siktede meldte seg for politiet, er det ting som tyder på at personen med kameraet visste hva som skulle skje.

Blant annet zoomes det inn på tiltalte og offeret da selve slaget treffer.

- Det jeg kan si er at vi, som ledd i etterforskningen, også søker å få svar på hvem som har filmet, hvem som har delt og også hvem som har lastet opp videoen. Vi vet at denne har lagt ute på sosiale medier en stund før vi ble oppmerksomme på saken, sier Eskeland.

- Kjenner dere til at voldsvideoen har lagt ute på en lukket gruppe hvor det deles slike videoer?

- Det er en opplysning vi ser nærmere på, sier politiadvokaten.

Familien ringte

Faren til den fornærmede mannen sier til Aftenbladet at han er glad for at gjerningspersonen meldte seg.

- Jeg ble oppringt av hans familie søndag kveld. De opplevde, forståelig nok, at trøkket var veldig stort. De ba meg om å slette videoen. Jeg svarte at jeg ville fjerne den så snart politiet kunne bekrefte at siktede hadde meldt seg, sier fornærmedes far til Aftenbladet.

Han forteller om et meget spesiell og tøft døgn.

- Grunnen til at jeg la ut videoen var nettopp for at gjerningspersonene skulle bli identifisert. Så snart politiet bekreftet at de hadde kontroll på hvem de antok hadde gjort dette, slettet jeg videoen.

Fornærmedes far er opptatt av at det er to gjerningspersoner og ikke én i saken.

- Hvis denne saken kan sette søkelyset på fenomenet at det er «kult» å filme og spre videoer av planlagt blind vold, ja da har vi oppnådd noe. Hvis ungdommer nå selv tar fatt i dette og sier fra at dette ikke er akseptabelt, så betyr det mye mer enn hva både politi og voksne kan få til, sier han.