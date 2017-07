Avviser bibelnaboenes klage

LILLESAND: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har avvist et krav fra Justøygavlens velforening, Tore Eilertsen og Geir Lae Solberg om å gjeninnføre restriksjoner på aktiviteten ved Justøyfamiliens Bibelcamping.

Det skriver Lillesandsposten.

I fjor bestemte Fylkesmannen at bibelcampen måtte ha omfattende begrensninger på bruken av lydanlegg, av hensyn til naboene. Vedtaket kom like før fjorårets sesong, og førte til store endringer i programmet. Like før årets sesong vedtok Lillesand bystyre at man skulle se bort fra disse føringene i år.

Vil ikke overprøve vedtaket

Klagerne ba ifølge Lillesandsposten fylkesmannen å overstyre bystyret og gi utsatt iverksettelse av sommerens program til deres klager var behandlet. Men i et svarbrev har fylkesmannen avvist forespørselen.

I begrunnelsen trekker fylkesmannen fram at sommerprogrammet allerede er i gang, og at det vil være uheldig å gripe inn midt i programmet.

Venter til etter sommeren

Etter vedtaket i Lillesand bystyre sa assisterende fylkesmann i Aust- og Vest-Agder Tom Egerhei fil Fædrelandsvennen at de ville se på saken på nytt hvis det kom inn en ny klage.

– I så fall må vi gå grundig inn i saken, rettsgrunnlaget og kommunens vedtak. Vi vil måtte se om det er kommet noen nye momenter og vurdere støymålingene som er gjort, sa Egerhei.

Men han trodde ikke saken ville bli behandlet før etter sommeren.

– Det er ferietid, og vi vil neppe kunne behandle dette før sommeren. Så lenge kommunen ikke endrer sitt vedtak, vil bibelcampen kunne forholde seg til vedtaket for i sommer, sa Egerhei den gang.