Kan ikke fastslå dødsårsak

Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten av den døde mannen som tirsdag ble funnet i Steinsåsgruvene i Arendal.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag ble det funnet en død person under vann i Steinsåsgruvene. Foto: Olav Svaland

ARENDAL: – Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ingen entydig konklusjon i forhold til dødsårsak, sier politiets etterforskningsleder, Tor Inge Omland, i en pressemelding.

Politiet vil derfor avvente den endelige obduksjonsrapporten før det eventuelt kan konkluderes med en dødsårsak.

Det var tirsdag at dykkere fra brannvesenet fant en død mann under vann nede i en gruvesjakt. Funnet skjedde under søket etter savnede Ørjan Helmer Gundersen Solum (24), og politiet mener det er all grunn til å tro at den avdøde er den savnede. Det til tross for at han formelt ennå ikke er identifisert med DNA.

24-åringen ble sist sett onsdag 25. mars ved en boligblokk ikke langt fra Steinsåsgruvene.

Steinsåsgruvene er mellom 200 og 400 år gamle. Utvinningen i Steinsåsen startet på begynnelsen av 1600-tallet. Politiet har ikke noe detaljert kart over gruvegangene, og det er ikke kjent hvor omfattende nettet er. Naboer har flere ganger bedt kommunen sørge bedre sikring av gruvesjaktene.

Beredskapsleder Hans Henrik Bakke i Østre Agder Brannvesen fortalte tirsdag til Fædrelandsvennen at dykkere og utstyr måtte heises 15 meter ned i gruvesjakten, før dykkeroperasjonen kunne starte.