Følg hummerteina direkte

ARENDAL: Fvntv streamer i samarbeid med Havforskningsinstituttet direktevideo fra hummerteina hele døgnet frem til fredag 13. oktober. Teina ligger i Flødevigen i Arendal.

Havforskningsinstituttet skriver følgende om sendingen:

«Forskningstekniker Sebastian Bosgraaf røkter teina. Sebastian sjekker teina klokka 12 på hverdager for å se til agnet og eventuelt ta ut hummer for merking. I helga drar han den ved behov.

Fangstdata fra Hummerteina live går inn i vår forsking på effekten av bevaringssoner for hummer. Flødevigen ligger i en slik bevaringssone. Mengden hummer her er dermed ikke representativ for andre områder. Samtidig setter vi teina like ved kaikanten, så vi kan ikke garantere fangst!»

Fakta: Hummerfisket I år trer nye regler i kraft for hummerfisket. Du kan lese fullstendig regelverk her. Vi gjengir noen faktaopplysninger: * Fra 1. oktober klokka 08.00 kan man fange hummer over hele landet. Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november. I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember. * Alle som skal fiske hummer må selv registrere seg før fisket starter. * På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje fra Lindesnes fyr til Hanstholm fyr og til grensen mot Sverige) innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). For å finne totallengde måler du hummeren fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp. * Minstemål for hummer skal være basert på totallengde (fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp). (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm). * Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke. * Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager. Kilde: Fiskeridirektoratet

