KRISTIANSAND: «Alle russ som var på russetreff på Mjåvann lørdag 8. mai må gå i testkarantene inntil de er testet og har fått negativt resultat»

Slik innleder kommunen meldingen.

De opplyser om at det blir testing fredag på den mobile teststasjonen på Kristiansand Katedralskole Gimle mellom klokka 11 og 14. Russen kan møte opp uten timebestilling.

«Torsdag kveld har det vært møte mellom kommuneoverlege Styrk Vik, assisterende kommuneoverlege Priscilla Hilton og vakthavende kommuneoverlege Viggo Lütcherath hvor smittesituasjonen blant russen er drøftet. De har i fellesskap truffet beslutningen om at alle som var til stede må i testkarantene», skriver kommunen.

Rundt 100 russ

– Tidligere torsdag kom det melding om at to russ som var på det nevnte russetreffet hadde testet positiv på koronavirus. De skal begge ha vært smitteførende 8.mai, ifølge kommunen.

Videre opplyste kommunen at det var mange russ til stede på treffet på Mjåvann.

«Det er derfor stor fare for et større utbrudd blant kristiansandsrussen etter dette treffet.»

Vakthavende kommuneoverlege Viggo Lütcherath sier til Fædrelandsvennen at det er omkring 100 russ som deltok på et uorganisert treff.

– Vi vet at det var 10–12 russebiler til stede, samt en stor buss, sier han.

Stor risiko

De to smittede er kartlagt særskilt ettersom kommunen regner med at de som deltok på treffet er i stor risiko for å ha blitt smittet, sier Lütcherath.

Det er også tidligere denne uka meldt om smittetilfeller blant russ som var på samlingen på Mjåvann. En Kristiansand-russ testet tirsdag positivt, mens 25 russ i Lillesand ble satt i karantene etter at en person fra Kristiansand kom seg inn i en russebuss under det samme russetreffet. Vedkommende testet siden positivt.

Vanskelig beslutning

– Hvor alvorlig er dette utbruddet?

– Det må vi komme tilbake til når vi får testresultatene i morgen. Men det er en uoversiktlig situasjon, sier kommuneoverlegen og tilføyer:

– Vi har kartlagt dette grundig for å ta en beslutning og landet på en mellomløsning. Det har vært en vanskelig beslutning, men det er det som er det riktige nå.

– Hvordan responderer russen på beslutningen?

– Etter at vi la ut den første meldingen om smittede russ, er det en hel del som har registrert seg for å teste. Så russen har respondert bra. Og vi har en forventning om at de følger opp.

17. mai

Det nærmer seg 17. mai, som normalt er en stor dag for russen.

– Vil de som er i karantene nå ha mulighet til å feire dagen ute blant folk?

– Det er akkurat derfor det er viktig at de blir testet. De som har vært i nærkontakt med de smittede har fått direkte beskjed. For alle de andre som var til stede valgte vi en mellomløsning. De blir testet på 6. dag etter mulig smitteeksponering. Ofte vil de da teste positivt på 6. dag. Vi håper å få disse klarert ut når vi får testresultatene i morgen, sier Lütcherath.

Normalt venter man ellers til dag 7 etter smitteeksponering.

Forrige uke var det betydelig russesmitte i Lindesnes, mens det denne uka er i Kristiansand og Vennesla flere russ har pådratt seg viruset. Senest torsdag kveld meldte Vennesla om sju nye smittetilfeller i kommunen, hvorav tre meldes å ha tilknytning til russen.

Saken oppdateres.