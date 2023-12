Slik kan du hjelpe

Du kan handle inn frysevarer, tørrvarer og hermetikk. Du kan ikke ta med frysevarer hjemmefra, de må være handlet i butikken hvor fryseren er plassert.

Varene må betales før du legger dem i frys og handlevogn like utenfor butikken. Kjølevarer er ikke tillatt.

Her kan du handle til mataksjonen: Coop Mega Lund, Meny Sørlandsparken, Meny Grim, Coop Extra Fagerholt, Kiwi Lund, Rema 1000 Bjørndalssletta, Rema 1000 Sørlandsparken, Coop Extra Lumber, Coop Mega Trekanten, Kiwi Sørlandsparken, Meny Vågsbygd, Meny Torvkvartalet, Coop Obs Sørlandsparken, Meny Rona, Rema 1000 Vågsbygd Amfi. Se kart med butikker

Hvis du ønsker, kan du i stedet for å handle inn mat selv, gi penger via vipps, og vi handler maten for deg.

Vipps til: 835671, FVN Mataksjonen/ Fædrelandsvennen AS