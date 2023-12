KRISTIANSAND: – Vi ser at det er et kjempestort behov, og må prøve å hjelpe de vi kan, sier Inger Lise Ravndal i Frimat Vågsbygd.

De gir mathjelp til over 100 personer i Vågsbygd ukentlig, men behovet er nesten det dobbelte. Dessverre er det ikke plass til alle.

Ikke siden september har de tatt inn noen nye, og det står mellom 70 og 80 personer på venteliste. De som står øverst, søkte i mars.

Disse skal nå få mathjelp gjennom juleaksjonen som ble startet denne uka; «Gi en pose mat til noen som trenger det».

Inger Lise Ravndal i Frimat Vågsbygd sier de har et mål om å gi julekasse til alle på venteliste. Foto: Håvard Karlsen

Tanken er at familier som ønsker det, kan donere en matpose til familier som sliter.

– Vi ønsker å engasjere folk i Vågsbygd til å gi til andre i Vågsbygd, opplyser Randi Jensehaugen.

Initiativet ble startet på initiativ fra en lokal bibelgruppe i fjor. De ville støtte de mange ekstra som har fått behov for hjelp til mat.

Da var det 40 familier på venteliste.

Kristina og Gabriel Jensehaugen bidro med å handle inn til juleaksjonen til Frimat Vågsbygd. Foto: Randi Jensehaugen

Fikk gavekort

Torsdag var den første av to innsamlingsdager. Det ble pakket 21 matkasser, som ble delt ut til de første familiene.

– I tillegg kom Spareskillingsbanken på et overraskende besøk med en sjekk på 20.000 kroner, sier Marius Loland, en av arrangørene.

Disse pengene vil gå til gavekort på Vågsbygd senter til mottakerne, i tillegg til litt ekstra julegodt.

– Likevel er det stort behov for hjelp fra flere som vil gi en pose mat for at alle 70-80 familier skal få hjelp denne jula, fortsetter Loland.

Han var med å dele ut matkasser til de første på ventelista torsdag.

– Det gikk veldig bra. De som får hjelp er veldig takknemlig, sier Loland.

Han opplyser at det er forskjellige mennesker som får julehjelp; alt fra barnefamilier, til rusavhengige, aleneforsørgere og enslige.

– Det som trigget oss i fjor, var det det var 40 personer på venteliste, som ikke fikk noe. Det måtte vi gjøre noe med, sier han.

Spareskillingsbanken kom med en sjekk på 20.000 kroner torsdag. Fra venstre; Randi Jensehaugen, Kristina Jensehaugen, Inger Lise Ravndal, Charlotte Krogstad (Sparebankstiftelsen) og Dennis Hove Østbye. Foto: Privat

– Alle skal få hjelp

Ravndal, som også jobber på Matsentralen Sør, opplyser at en del av maten til de på venteliste, kommer fra mataksjonen.

– Vi hadde to kasser med tørrvarer og to med frysevarer. Det kom godt med, sier hun.

Hun oppfordrer alle som handler mat til juleaksjonen, om å levere den på Frikirka i Vågsbygd torsdag 14. desember (mellom 17.00 og 20.00).

14. desember er siste mulighet til å donere en pose mat til en familie som trenger det. Foto: Frimat Vågsbygd.

Frimat Vågsbygd tar også imot penger på Vipps (#849700) eller til kontonummer 3000.49.95569. Husk å merke donasjonen «Juleaksjon».

– Vi mangler 10–15.000 for å komme i mål med juleaksjonen, og selvfølgelig noen poser med mat, sier Ravndal.

Del én er nå gjennomført.

– Så satser vi på satser vi på at vi får levert ut resten av kassene neste uke. Målet er at alle som står på venteliste skal få hjelp, sier Ravndal.

Ole Vium Olesen i Frimat Vågsbygd jobber med å komme i kontakt med alle på venteliste, og sender SMS eller ringer til alle som er registrert.

Alle på venteliste får julekasse med håndskrevne julekort. Foto: Randi Jensehaugen

Snart 500.000 kroner

Det har nå kommet inn 2,3 tonn mat etter torsdagens innlevering fra butikkene.

Matsentralen Sør har delt ut 50 kasser ekstra mat denne uka til organisasjonene som har mathjelp.

– Vi har per i dag 136 kasser med varer som er klare til å deles ut neste uke, pluss julebrus og is, sier Christian Førland i Matsentralen Sør.

Det nærmer seg også 500.000 kroner i innsamlede penger via Vipps og fra bedrifter (269.953 fra privatpersoner og 183.730 fra bedrifter - 453683 totalt).

Disse pengene vil bli brukt til å handle mat til organisasjonene på bestilling fra Matsentralen Sør.