KRISTIANSAND: – Det føles godt å ha noe ekstra å tilby på toppen av det vi deler ut. Vi opplever ofte at det er altfor lite, sier Christian Førland, daglig leder i Matsentralen Sør.

Etter siste innlevering fra dagligvarebutikkene, har det nå blitt donert over to tonn mat til mataksjonen.

Christian Førland i Matsentralen Sør skryter av maten de har fått inn de siste par ukene. Dette skal deles ut til organisasjonene som har matutdeling til vanskeligstilte i Kristiansand. Foto: Connie Bentzrud

Mandag fikk organisasjonene som hentet mat, utdelt både tørr- og frysevarer.

– Det er helt topp, sier Rune Tobiassen, leder fra Frimat Østsiden.

De deler ut matkasser til husstander på Gimlekollen, Fagerholt, Justvik hver mandag. Det siste halvåret har behovet økt fra 12 til 27 familier.

– Vi kan ikke ta imot flere. Det gjør vondt i hjerterota å tenke på at noen hadde trengt mer hjelp enn de som faktisk får, sier Tobiassen.

Slik ser det ut når Frimat Østsiden pakker matkassene de deler ut. Foto: Rune Tobiassen

– Maten er bonus

Han hyller Fædrelandsvennens mataksjon. Ikke bare det at det samles inn mat, men at det settes fokus på problemstillingen.

– Det jeg synes er gøy med det, er markedsføringa. All mat som kommer inn er bonus for oss, sier Tobiassen.

De siste ukene har Matsentralen Sør har lite mat å dele ut. Det har også organisasjonene som mottar maten merket.

Forhåpentligvis vil det være mer de kommende månedene. Mataksjonen vil vare ut januar.

– Ikke minst gjør denne at folk ikke skal ta for gitt det de har, og at de tenker på andre. Selv kommer jeg nok ikke til å donere mat, jeg synes det er hakket bedre å vipse, sier Tobiassen.

Det er det også mange som har gjort de første ukene. Så langt har det kommet inn over 250.000 kroner fra privatpersoner på Vipps, og 150.000 fra bedrifter.

Disse pengene vil bli brukt til å handle mat for, på bestilling fra Matsentralen Sør.

Mataskjonen har nå passert to tonn med donerte matvarer fra folk. Foto: Connie Bentzrud

– Kjempeviktig fokus

Frimat Hånes hadde også matutdeling mandag. De pakker over 110 matkasser hver uke.

– Vi fikk to kasser med tørrvarer, og en kasse med frysevarer. Det var veldig fin mat, men fordelt på 115 kasser, er det ikke veldig mye, sier Stian Hansen, pastor i Frikirken på Hånes.

Det er uansett et verdifullt tillegg til maten de vanrligvis deler ut.

– Dette er mat som ikke har gått ut på dato, og som har lang holdbarhet, sier han.

Frimat Hånes har opplevd en positiv respons på mataksjonen. Mandag fikk Hansen en telefon fra en person som hadde lest om initiativet i avisa, og ønsket å hjelpe til som frivillig.

– Det at det settes fokus på denne problemstillingen, er kjempeviktig, forklarer Hansen.

Her er noe av maten Frimat Hånes fikk utdelt fra mataksjonen mandag. Foto: Stian Hansen

Ikke alle får

Filadelfia i Kristiansand har matutdeling på onsdager. Hver uke pakker frivillige 140–150 matkasser.

– Dersom vi hadde fått mer mat, kunne vi ha delt ut mer. Det er flere i køen som ikke får, sier Stine Kallevik.

Hun er ansvarlig koordinator i servicekontakten i Filadelfia menighet, og ansvarlig for matutdelingen.

Der er det kø utenfor før hver utdeling. De første stiller seg opp fem-seks timer før det åpner klokka 11.00.

– Det er trist og kjipt å måtte si at vi er tomme for mat, sier Kallevik.

Derfor skryter hun av mataksjonen.

– Jeg ser i butikkene som er med at det ligger mat der, og det er godt å se at folk bidrar og ønsker å hjelpe. Det blir også enda tydeligere at folk trenger mat, og at det er trangt for mange.