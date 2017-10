Politimann i kunstig koma etter eksplosjonsulykke

KRISTIANSAND: – Legene i Oslo er veldig godt fornøyd med jobben som ble gjort med politimannen i Kristiansand og de er optimistiske. Han skal i dag gjennomgå nye operasjoner. Han blir holdt i kunstig koma et par dager for å unngå smerter og hvile kroppen, sier politimester Kirsten Lindeberg i en pressemelding onsdag morgen.

Etterforskes av Spesialenheten

Politimannen ble alvorlig skadet i forbindelse med en øvelse på politiets skytebane på Flakke Loner i Birkenes tirsdag formiddag.

Hendelsen etterforskes av Spesialenheten for politisaker, som ankom ulykkesstedet tirsdag ettermiddag.

Onsdag formiddag bekrefter etterforskningsleder Helle Gulseth at politimannen ble skadet i en eksplosjonsulykke.

– Det har vært en eksplosjonsulykke. Noe mer kan jeg ikke si før vi har fått klarhet i en del ting. Vi vil komme med en pressemelding i løpet av dagen, sier Gulseth til Fædrelandsvennen.

Spesialenheten fortsetter med tekniske undersøkelser på stedet i dag.

– Vi fortsetter også med øvrige etterforskningsskritt, blant annet avhør, sier Gulseth.

Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Hørte høyt smell

Et vitne Fædrelandsvennen har vært i kontakt med har opplyst at han hørte et høyt smell i området tirsdag formiddag.

– Av og til hører vi at de trener på arenaen, men jeg har aldri hørt et smell som dette, sa Håkon Flakk til Fædrelandsvennen tirsdag kveld.

Tirsdag kveld ankom Oslo-politiets bombegruppe ulykkesstedet. I løpet av kvelden ble det søkt med metalldetektor i området.

– Jeg har ikke noe informasjon om dette arbeidet. Det er Agder politidistrikt som har rekvirert bombegruppa, sier Gulseth.