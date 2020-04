Årets matte­lærer er kåret

Norsk matematikkråd har tildelt Holmboeprisen for 2020 til Anne Seland ved Flekkefjord videregående skole.

NTB

Bent Michael Holmboes minnepris – Holmboeprisen – tildeles årlig en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk.

«Anne Seland er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet,» skriver priskomiteen i sin begrunnelse.

Seland berømmes spesielt for innsatsen for å fremme elevenes matematiske forståelse fremfor pugging av formler.

Leder av Norsk Matematikkråd, Antonella Zanna Munthe-Kaas, understreker viktigheten av ikke å redusere elevene til å bli avanserte utregningsroboter.

– Forståelse av de matematiske sammenhengene er avgjørende for å anvende matematikken videre. Norge trenger flere matematikere, naturvitere, statistikere og teknologer. Dette er en forutsetning for omstillingen i samfunnet etter oljen, og for det grønne skiftet. Da må forståelsen være på plass, sier Munthe-Kaas i en pressemelding.

Holmboeprisen er oppkalt etter læreren til den verdensberømte norske matematikeren Niels Henrik Abel, Bernt Michael Holmboe.

Prisbeløpet er på 100.000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole. På grunn av koronapandemien er selve prisutdelingen utsatt.