– Viktig for å forstå sammenhenger

Se hvordan det gikk da matteekspert Svein Anders Heggem skulle lære elevene i klasse 9c algebra på en enklere måte.

KRISTIANSAND: I høst flyttet Fædrelandsvennen inn i klasse 9c på Grim skole for å dokumentere skolehverdagen.

Etter å ha tatt en algebraprøve sammen med klassen skrev journalist Eva Myklebust et innlegg der hun spør hva som er meningen med å lære så mye algebra.

– Regler uten mening

Svein Anders Heggem er fagveileder for matematikk i Kristiansand kommune, og er prosjektmedarbeider ved senter for matematikk ved NTNU.

Når elever spør hva som er vitsen med å lære så mye algebra svarer han at man kan bruke algebra til å forstå sammenhenger:

– Det er viktigste er at man lærer algebra på en slik måte at en forstår hva det er for noe, framfor å lære masse regler som kanskje ikke gir mening.

I en kronikk i Fædrelandsvennen skriver han at det er viktig at alle elever opplever matematikkundervisningen som meningsfull.

Han ble med til klasse 9c for å gi elevene en smakebit på en litt annerledes algebraundervisning.

