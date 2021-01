Har kommuneledelsen tatt smittevern på alvor når de godkjenner et arrangement for 150 stk midt i romjula som på forhånd var utpekt av fri som et kritisk tidspunkt for sosiale sammenkomster? og er kommuneledelsen enige innad i deres syn på alvorlighetsgraden av Covid-19? Det er jo ikke til å legge skjul på at viruset i beste fall ble bagatellisert av tidligere kommuneoverlege.